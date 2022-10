Agência Brasil MP - MG liberou mais de 16 mil vagas no estado

O Ministério Público de Minas Gerais (MP - MG) publicou nesta quarta-feira (19) um edital com mais de 16.000 vagas. No total, são 101 para contratação imediata e 16.032 para cadastro reserva (CR).

As vagas variam entre níveis de ensino superior e ensino médio. Já os salarios dos concursados podem variar de R$ 5.986,84 à R$ 8.190,14. Também estão inclusos na contratação vale-lanche, de R$ 1.333, e auxílio-saúde, de R$ 578.

As provas serão realizadas no dia 15 de janeiro de 2023 nas cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia.

Para se inscrever no processo seletivo, o valor de taxa varia da área de atuação. São R$ 90 para o cargo de oficial e R$ 100 para analistas. As inscrições estarão abertas a partir das 16h de 1º de novembro até as 16h de 5 de dezembro, devendo ser efetuadas pelo site do Consulplan , auxiliar do processo seletivo.

Dentre as vagas disponíveis, O cargo de oficial possui 72 vagas de contratação imediata e contêm como requisito a graduação do ensino médio. Já as outras oportunidades da categoria analista, são destinadas para aqueles com ensino superior.

As avaliações terão cerca de 50 questões de múltipla escolha e uma redação com 20 a 30 linhas. Os temas cobrados serão relacionados a língua portuguesa; gestão pública e ética; legislação estadual e institucional; noções de direito e conhecimentos específicos da área de atuação.

Lista de graduações para vagas de analistas

administração pública (1 + 48 CR)

arquitetura (2 + 48 CR)

biblioteconomia (48 CR)

ciências contábeis (4 + 48 CR)

design gráfico (48 CR)

engenharia civil (2 + 48 CR)

engenharia de segurança do trabalho (48 CR)

engenharia elétrica (1 + 48 CR)

engenharia mecânica (1 + 48 CR)

estatística (1 + 48 CR)

fisioterapia (48 CR)

história (48 CR)

jornalismo (48 CR)

letras (1 + 48 CR)

cardiologia (1 + 48 CR)

clínica médica (48 CR)

medicina do trabalho (1 + 48 CR)

psiquiatria (48 CR)

pedagogia (48 CR)

psicologia (1 + 48 CR)

relações públicas (48 CR)

serviço social (1 + 48 CR)

tecnologia da informação – análise de negócio (2 + 48 CR)

tecnologia da informação – gestão de projetos (3 + 48 CR)

tecnologia da informação – infraestrutura (2 + 48 CR)

tecnologia da informação – segurança (2 + 48 CR)

tecnologia da informação – suporte (3 + 48 CR)

Os candidatos podem entrar em contato com a instituição pelo telefone 0800 100 4790, ou pelo e-mail atendimento@institutoconsulplan.org.br.