Marcelo Horn/GERJ/Fotos Públicas Caminhoneiros recebem auxílio nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (18) o auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros e taxistas. O valor, que deveria ser pago apenas no dia 22, foi adiantado neste mês.



Esta é a quarta parcela do benefício que dura até o final deste ano. Ao todo, 377 mil caminhoneiros e 295 mil taxistas recebem o benefício mensal.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Nesta terça-feira, os profissionais recebem o pagamento em conta poupança social digital. A movimentação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem ou em qualquer agência da Caixa.

Os beneficiários que tiverem dúvidas sobre o pagamento dos benefícios podem ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. As informações sobre o pagamento das parcelas também podem ser consultadas no Atendimento CAIXA ao Cidadão pelo número 111.



Confira o calendário do auxílio a caminhoneiros e taxistas:

4ª parcela - 18/10

5ª parcela - 26/11

6ª parcela - 17/12