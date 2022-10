Sophia Bernardes Dívida entre jovens representa 32% dos empréstimos entre jovens

O Índice FinanZero de Empréstimos (IFE) revelou que, em setembro deste ano, os principais motivos para jovens de 18 a 34 anos pedirem crédito pessoal são quitação de dívidas (31,8%), negócio próprio (16,3%) e investimento (13,5%).

E há um público predominante para cada um desses pedidos. Em solicitações para quitação de dívidas, as mulheres lideram, requerendo valores que variam de R$2000 a R$3999, o que representa quase 15%.

Segundo um levantamento realizado pela Paschoalotto em 2022, empresa especializada em cobrança de dívidas, os números têm relação com o fato de que a população jovem é a que mais possuem contas acumuladas, principalmente no cartão de crédito e em financiamentos. Em segundo lugar, os homens correspondem a 12% desses pedidos, com valores entre R$8000 e R$12.499.

Já para pedidos de negócio próprio e investimento o cenário é outro. No primeiro, em relação à faixa de valor de R$8.000 a R$12.499, os homens são predominantes e correspondem a 14,5%, enquanto as mulheres representam 13,9% do total.

O mesmo acontece em solicitação de empréstimo para investir, considerando a mesma média de valores, os homens dessa faixa etária (18 a 34 anos) liderando os pedidos (15,7%), seguido das mulheres (11,4%).

Ainda segundo a última edição do IFE, é possível observar que pedidos de crédito para gastos com ativos, festas, viagens e estética ficaram em segundo plano entre os jovens, que estão priorizando itens de primeira necessidade.

Com a intenção de entender a possibilidade de solicitação de empréstimo pessoal por parte dos brasileiros nos próximos três meses, o índice também realizou uma pesquisa de intenção com 500 pessoas com acesso à internet em todo o país, no período de 1 a 10 de outubro deste ano. Desse total de respondentes, mais da metade (67%) têm entre 16 e 39 anos.

De acordo com o levantamento, para esse público mais jovem, dívida continuou liderando entre os principais motivos para os pedidos, totalizando 30,34% das respostas. Em seguida, aparece negócio próprio (26,97%) e, mesmo diante da instabilidade econômica, investimento segue na sequência (25,84%)

A perspectiva para os próximos três meses é semelhante ao oitavo mês do ano. Em último lugar, empatados com 1,12%, apareceram as razões festa e estética.

"É nessa mesma fase que os jovens estão se estabilizando no emprego, ingressando na faculdade ou em uma pós. Os objetivos já não são mais os mesmos de antes e, muitos deles têm pensado em quitar dívidas e investir em um negócio próprio do que solicitar crédito para lazer, por exemplo. Diante do cenário econômico, os pedidos de empréstimo são uma alternativa para jovens de 18 e 35 anos que querem sair do vermelho e se estabilizarem financeiramente", analisa Rodrigo Cezaretto, diretor operacional da FinanZero.