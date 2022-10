FreePik Gasolina poderia estar 5% mais cara, e diesel 12%

O preço da gasolina vendida pela Petrobras no Brasil está abaixo dos valores praticados no mercado internacional há duas semanas, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).



Nesta quarta-feira (19), a defasagem alcança 5% em relação ao exterior, o que representa R$ 0,18 por litro. Segundo a Abicom, desde o dia 4 de outubro, dois dias depois do primeiro turno das eleições, o preço da gasolina no Brasil esteve abaixo do internacional todos os dias.

A diretoria da Petrobras costuma citar o prazo de 15 dias para incorporar a volatilidade das cotações no exterior ao preço nacional. Às vésperas do segundo turno das eleições, porém, a estatal não dá sinais de que irá reajustar o combustível.

Além da gasolina, o diesel está com defasagem ainda maior, de 12%. O preço praticado pela Petrobras nacionalmente é R$ 0,70 menor que o internacional. A defasagem acontece todos os dias desde o dia 5 de outubro, segundo a Abicom.



A última alteração de preço da gasolina por parte da Petrobras foi no dia 2 de setembro, quando o valor caiu. Já no caso do diesel, a última alteração, também para baixo, foi em 20 de setembro.