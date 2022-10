Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 04/08/2022 Jair Bolsonaro falou com prefeitos nesta quinta-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (6) que "o desemprego está praticamente vencido no Brasil". Apesar de estar em queda, a falta de emprego ainda atinge 8,9% dos brasileiros, de acordo com os mais recentes dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"O desemprego está lá embaixo. Tem alguns estados do Brasil que muita gente já bota placa de 'Precisa-se'. Ou seja, o desemprego está praticamente vencido no Brasil. Voltamos a uma situação talvez um pouco melhor do que a pré-pandemia", afirmou Bolsonaro.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A fala foi feita em encontro com prefeitos promovido pelo governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Na mesma reunião, Caiado e outros cinco governadores anunciaram apoio à reeleição de Bolsonaro . O encontro foi transmitido nas redes sociais do presidente.

Além de falar sobre o desemprego, Bolsonaro aproveitou o encontro com prefeitos para comentar outros assuntos econômicos. O presidente e candidato à reeleição pediu que os prefeitos levem sua campanha para a população mais humilde.

"Na ponta da linha, quem carrega o piano são os vereadores e prefeitos", disse Bolsonaro, recebendo palmas. "Assim sendo, eu peço a vocês para sempre mostrar o que nós fizemos para os mais humildes. O Auxílio Brasil tem que ser mostrado para essas pessoas mais humildes", pediu Bolsonaro.

Ele também pediu que os prefeitos levem adiante a mensagem de que Bolsonaro foi o responsável por diminuir o preço da gasolina e controlar a alta do preço dos alimentos. "O preço dos alimentos já caiu nos supermercados. O Brasil está melhorando, diferentemente do que acontece em todo o mundo", afirmou Bolsonaro.



Apesar dos alimentos estarem registrando quedas nos preços, eles ainda acumulam inflação de 12,73% nos últimos 12 meses, de acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de setembro.