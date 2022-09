shutterstock Taxa de desemprego no país ficou abaixo de dois dígitos pela primeira vez desde 2016 em julho

A taxa de desemprego no país caiu para 8,9% no trimestre encerrado em agosto. Ainda assim, há 9,7 milhões de brasileiros que procuram uma oportunidade e não encontram. Os dados fazem parte da Pnad Contínua (Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua) e foram divulgados nesta sexta-feira (30) pelo IBGE.

Precariedade das condições de trabalho

O resultado apresentado pelo IBGE indica continuidade no processo de recuperação do mercado de trabalho após atingir recorde em 2021, mas esconde uma precariedade das condições de trabalho dos empregos que vêm sendo gerados.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Perspectivas

Analistas estimam uma desaceleração na geração de postos de trabalho no terceiro e quarto trimestre do ano em relação ao trimestres anteriores. Isso porque a melhora do emprego foi motivada pela reabertura econômica e pela retomada do setor de serviços, fenômeno que aos poucos perde força. Além disso, os juros elevados e riscos políticos impactam a atividade econômica, o que dificulta o otimismo dos empresários no que se refere à contratação de profissionais.

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE subiu 1,2 ponto em agosto, para 82,3 pontos, atingindo o maior nível desde novembro do ano passado (83 pontos). O índice tem como base o mês de junho de 2008 (100 pontos).

"Ainda é preciso cautela pelo patamar baixo que o indicador se encontra, mas a sinalização para os próximos meses é positiva. O ritmo de recuperação nessa reta final de 2022 depende do desempenho da economia. Como há uma expectativa de desaceleração econômica, o mercado de trabalho tende a seguir a mesma trajetória", avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE, durante a divulgação.