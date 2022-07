FreePik Em dia de nova redução do valor da gasolina, Bolsonaro diz que vai 'para cima' de quem aumenta combustível

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (28), que vai "para cima" de quem está aumentando o preço dos combustíveis . Bolsonaro não deixou claro a quem estava se referindo, se a postos ou a distribuidoras.

O presidente também não detalhou que medidas podem ser tomadas. A declaração ocorreu cerca de 1h antes de a Petrobras anunciar uma redução 3,88% no preço da gasolina.

Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar apoiadores, quando um deles elogiou o governo por atuar pela queda do preço da gasolina. O presidente respondeu que "alguns" começam a aumentar, sem citar quem.

"Agora começaram, um ou outro lugar, a aumentar. Vamos para cima deles", disse.