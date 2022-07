Redação 1Bilhão Focus: Mercado vê inflação em 8% e crescimento de 1,5% em 2022

O mercado projeta uma inflação de 8% e um crescimento de 1,5% em 2022, de acordo com o relatório Focus divulgado pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira (8), após o fim da greve dos servidores . O documento reúne as expectativas dos agentes de mercado para os principais indicadores da economia. A última publicação do relatório semanal foi no início de maio.

Neste período, os agentes de mercado ficaram sem a visão das expectativas, o que dificultou o trabalho de análise, como mostrou O GLOBO.

Desde maio, o mercado mudou bastante suas principais projeções. A de crescimento para este ano, por exemplo, era de 0,7% em maio contra 1,5% nas expectativas colhidas na semana passada.

Já a inflação não mudou tanto, pulando de 7,89% para 7,96%. Se essa expectativa se concretizar, será o segundo ano consecutivo de estouro da meta de inflação, que é de 3,5% este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Para a expectativa para a taxa de juros básica, a Selic, no final do ano subiu de 13,25% para 13,75%.



Menos crescimento em 2023

O Focus também mostrou que houve uma redução na expectativa de crescimento para o ano que vem de 1% em maio para 0,5% na última semana.

Esse crescimento deve ser acompanhado de mais inflação. O mercado aposta em uma inflação de 5% no próximo ano, acima dos 4,1% esperados no início de maio.

Os juros também serão mais elevados, de 10,5% contra 9,25% há dois meses.