O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido do deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS) para suspender a tramitação da PEC Eleitoral na Câmara dos Deputados . Embora a Corte esteja em recesso, o ministro segue trabalhando.

Para o ministro, suspender a tramitação da PEC poderia impactar na separação dos Poderes de maneira grave.

"Casos assim exigem ainda maior cautela judicial, diante do importante risco de vulneração da função atribuída pela Constituição ao Poder Legislativo e do princípio democrático", afirmou.

Segundo Mendonça, "não se pode tomar por corriqueiro ou mesmo banalizar o antecipado escrutínio integral e completo do ato normativo, ainda em fase de construção política e democrática no âmbito do Poder Legislativo, sob pena de congelamento da função legiferante, constitucionalmente atribuída, primordialmente, ao Poder Legislativo".

Nesta quinta-feira (7), a Comissão Especial que analisa a proposta aprovou o texto-base, relatado pelo deputado Danilo Forte (União-CE). A PEC faz parte dos planos de Jair Bolsonaro (PL) para alavancar a campanha eleitoral.

A medida amplia benefícios como o Auxílio Brasil e cria outros como o “Pix Caminhoneiro”, liberando gasto total de R$ 41,2 bilhões à revelia do teto de gastos às vésperas da eleição.

No pedido apresentado ao Supremo, que tem caráter de urgência, o parlamentar afirmava que a tramitação da PEC contraria a Constituição, ao interferir na separação dos Poderes, corromper a publicidade de informações orçamentárias, e conter vício de iniciativa.

"Mesmo reconhecendo os percalços pelo qual passa toda a população, subjacente da crise provocada pela covid-19, pelo aumento da inflação e dos preços dos combustíveis, as melhores práticas recomendam políticas balizadas na Constituição, não permitindo sua modificação para beneficiar, diretamente, grupos e bases políticas em ano eleitoral", afirma Crispim.

Ainda segundo o deputado, a PEC representa uma "fraude legislativa por desvio de finalidade e abuso do poder politico" pela ameaça "tendente à suspensão temporária de normas do regime constitucional de finanças públicas e orçamentárias para burlar a higidez do equilíbrio fiscal e do teto de gastos da administração pública em ano e momento eleitorais".