O Dia Greve dos peritos: INSS irá considerar data original da perícia

Nesta quarta-feira (30), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que irá considerar a data original da perícia médica para conceder os benefícios aos segurados que não puderam ser atendidos devido à greve dos médicos peritos.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



Em nota, o instituto orienta que essas pessoas remarquem o atendimento, mas diz que manterá a data original da perícia como sendo a data de entrada do requerimento, para evitar prejuízo financeiro aos segurados.

Entre os benefícios que exigem perícia, estão:



Benefício de Prestação Continuada (BPC), no caso de beneficiários com deficiência;

Auxílio-doença;

Aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez);

Aposentadoria da pessoa com deficiência;

Auxílio-acidente.

O novo agendamento pode ser feito pelo site ou aplicativo "Meu INSS". Veja como fazer:

Leia Também

Acesse o site ou app "Meu INSS" Informe CPF e senha Clique em SERVIÇOS Na aba BENEFÍCIOS, clique em auxílio-doença Clique em PERÍCIA e depois marque REMARCAR PERÍCIA Informe o número de documento Reagendar atendimento

Para mais informações, os segurados podem ligar para o telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Os médicos peritos do INSS entraram em greve por tempo indeterminado em todo o país nesta quarta. O movimento teve início uma semana após outros servidores decretarem paralisação geral também por tempo indeterminado.



Os peritos reivindicam reajuste salarial de 19,9%, para repor perdas inflacionárias desde 2019. Também pedem a fixação de no máximo 12 atendimentos presenciais por dia, distribuição igualitária de agendamentos entre os profissionais dos turnos da manhã e da tarde, direito a feriados e recessos e o fim de espaços na agenda.