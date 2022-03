Unsplash/Sam Oxyak - 10.03.2022 Rússia reclama de sanções do Ocidente

O governo da Rússia afirmou nesta quinta-feira (10) que a economia do país está em choque. O país ainda disse que está tomando medidas para amenizar o impacto da "guerra econômica absolutamente sem precedentes" contra Moscou. As informações são da Reuters.



"Nossa economia está sofrendo um impacto de choque agora e há consequências negativas, elas serão minimizadas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Ocidente vem impondo diversas sanções ao país.

O porta-voz ainda acrescentou que é muito difícil prever o que irá acontecer daqui para a frente. "Isso é absolutamente sem precedentes. A guerra econômica que começou contra nosso país nunca aconteceu antes. Portanto, é muito difícil prever qualquer coisa".