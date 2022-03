shutterstock Rússia quer encapar multinacionais que abandonaram o país

O governo russo quer tomar controle e até mesmo nacionalizar empresas estrangeiras que têm abandonado o país, em retaliação à invasão da Ucrânia, enquanto planeja medidas para convencer outras empresas a ficarem.



Em resposta à decisão de Coca-Cola, McDonald's e Starbuks, por exemplo, o Ministério da Economia da Rússia delineou novas políticas para assumir o controle temporário de companhias que estão saindo do país e que tenham mais de 25% de participação estrangeira. Os empresários teriam cinco dias para retomar as atividades ou então recorrer a outras opções, como vender sua participação.

Um tribunal de Moscou analisaria pedidos de membros do conselho para trazer gerentes externos. E poderia então congelar ações das empresas estrangeiras para preservar propriedades e funcionários.

