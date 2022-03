Luiza Eiterer Petróleo sobe e bolsas europeias operam em queda

Terminou sem acordo a reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, na Turquia, nesta quinta-feira (10), nas primeiras conversas diretas entre os chefes da diplomacia dos dois países desde que Moscou invadiu seu vizinho, em 24 de fevereiro.

Em uma entrevista após o encontro, Kuleba disse que nenhum progresso foi feito para alcançar um cessar-fogo nas negociações. Segundo ele, a situação mais difícil é a da cidade ucraniana de Mariupol, no Mar de Azov, que está cercada. O ucraniano afirmou que Lavrov não se comprometeu com um corredor humanitário na cidade.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Kuleba afirmou que havia estabelecido três principais reivindicações da Ucrânia antes da reunião com Lavrov: um cessar-fogo, uma melhoria da situação humanitária nas cidades sitiadas e a retirada das forças russas do país. No entanto, disse ter entendido que a Rússia seguirá com as agressões até ter suas demandas impostas, mas que seu país não capitulará à invasão.



"Queríamos discutir um cessar-fogo, mas não houve avanços nessse sentido", afirmou Kuleba à imprensa. "Quero repetir que a Ucrânia não se rendeu, não se rende e não se renderá."

Kuleba disse que está pronto para outros encontros nesse formato.

Já Lavrov afirmou que a reunião deixou claro "não haver alternativa" ao formato de diálogo entre delegações na Bielorrússia. Comitivas dos dois países já se encontraram três vezes perto da fronteira entre Ucrânia e Bielorrússia, produzindo avanços, como a negociação de um corredor humanitáro. É este o formato que deve ser seguido, segundo Lavrov:

"A reunião de hoje confirmou que o formato russo-ucraniano na Bielorrússia não tem alternativa", afirmou.

Apesar disso, ele não descartou um encontro entre Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesnky, contanto este tivesse uma pauta específica:

"Dissemos que Putin não se recusaria a se encontrar com Zelensky, mas qualquer contato deveria ser substanciado em algo específico", disse.

A invasão da Rússia deslocou mais de 2 milhões de pessoas no que as Nações Unidas chamam de a crise humanitária mais rápida na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

'Boa fé'



Antes das negociações, Kuleba instou Lavrov a abordá-las "de boa fé, não de uma perspectiva propagandística".

Leia Também

"Direi francamente que minhas expectativas em relação às negociações são baixas", disse Kuleba em um comunicado em vídeo na quarta-feira. "Estamos interessados em um cessar-fogo, liberando nossos territórios e o terceiro ponto é resolver todas as questões humanitárias."

Imagens de televisão divulgadass mostraram as delegações russa e ucraniana sentadas em mesas de frente uma para a outra, de cada lado de uma delegação chefiada pelo ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu. A Turquia, que mantém boas relações com os dois países, busca ter protagonismo durante a crise.

Moscou disse que todas as suas demandas — incluindo que Kiev tome uma posição neutra e abandone as aspirações de ingressar na aliança da Otan — devem ser atendidas para encerrar seu ataque.



As delegações dos dois países realizaram três rodadas de negociações anteriormente, duas na Bielorrússia e uma na Ucrânia. Apesar de alguns sinais positivos sobre os arranjos humanitários, essas negociações tiveram pouco impacto.

Moscou chama sua incursão de "operação militar especial" para desarmar a Ucrânia e desalojar líderes que chama de "neo-nazistas". Kiev e seus aliados ocidentais descartam isso como um pretexto infundado para uma guerra não provocada contra um país democrático de 44 milhões de pessoas.

Saldo da Turquia



A reunião desta quinta-feira ocorreu à margem de um fórum de diplomacia na província de Antália, no sul da Turquia.

Isso marca "um passo à frente" e pode aumentar a diplomacia em níveis mais altos em Moscou, disse Mustafa Aydin, professor da Universidade Kadir Has, em Istambul.

"A Rússia ainda não está perto de manter a paz, embora esteja mudando lentamente sua posição", disse ele. "Sua postura inicialmente intransigente está lentamente dando lugar a uma postura de negociação, embora ainda não o suficiente para um resultado concreto."

A Turquia, que compartilha uma fronteira marítima com a Rússia e a Ucrânia no Mar Negro e tem bons laços com ambos, chamou a invasão da Rússia de inaceitável e pediu um cessar-fogo urgente, mas se opôs a sanções contra Moscou.

Enquanto forja laços estreitos com a Rússia em energia, defesa e comércio, e depende fortemente de turistas russos, a Turquia também vendeu drones para a Ucrânia, irritando Moscou.

Cavusoglu disse que tanto Lavrov quanto Kuleba solicitaram que ele participasse das negociações na quinta-feira, acrescentando que desejava que a reunião pudesse ser um "ponto de virada".