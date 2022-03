MARCELO CAMARGO/ AGÊNCIA BRASIL Bolsonaro em evento





A escalada de preços dos combustíveis é um problema que segue sem solução no Brasil. As reuniões realizadas ao longo desta segunda-feira (7) no Palácio do Planalto não tiveram definição.



Os encontros tiveram a participação da equipe econômica, membros da Casa Civil e do Ministério de Minas e Energia. O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que participou de um deles.



“Houve algumas reuniões. Eu participei de uma, mas esperamos uma solução para amanhã [terça] sem qualquer trauma para ninguém. O que acontece lá fora é algo atípico e por isso que vamos buscar uma solução”, declarou em entrevista à CNN Brasil.



O que acontece lá fora é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia , que já impacta o preço do barril de petróleo e, consequentemente, encarece o combustível.

Em meio a isso, a publicação aponta que o governo federal avalia a possibilidade de mudar a política de preços da Petrobras. Atualmente, a tarifa é atrelada ao dólar e ao valor do barril de petróleo.







Mas essa mudança encontra resistência dentro do governo, já que integrantes acreditam que isso pode trazer perdas à estatal.



Com isso, outra possibilidade em discussão é um subsídio temporário com o lucro da empresa. Já a equipe econômica sugere a aprovação imediata do Projeto de Lei Complementar 11/2020, que altera as regras do ICMS sobre os combustíveis.