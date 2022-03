Redação 1Bilhão Educação Financeira Itaú vai ressarcir clientes cujos boletos e cartões venceram durante bug

Correntistas do Itaú Unibanco com vencimento de boletos e cartões de crédito previstos para última quinta-feira (3) não serão afetados pelo 'bug' nos sistemas do banco. Em mensagem enviada aos clientes, o Itaú se comprometeu a devolver quaisquer juros e encargos cobrados nessas situações.



Essa é a segunda medida adotada pelo banco para minimizar a falha. Ainda na quinta, após a normalização dos serviços, a instituição permitiu que transferências via TED fossem feitas até as 18h15, em vez de até as 17h, e também liberou a movimentação via PIX até a meia-noite.



Durante a quinta-feira, o aplicativo e o site do Itaú ficaram fora do ar, após acusarem movimentações indevidas nas contas dos clientes. Alguns usuários relataram pelas redes sociais estarem sem saldo, enquanto outros declararam que foram feitos saques e depósitos não identificados.

Houve, inclusive, quem se queixasse da impossibilidade de acesso em caixas eletrônicos.

Ao iG , o Itaú Unibanco informou que os extratos e saldos das contas correntes de todos os seus clientes estão atualizados, com todos os valores integralmente recompostos. O acesso via canais digitais também foi normalizado.

"Clientes com faturas de cartões e boletos vencidos na quinta-feira (3) e pagos nesta sexta-feira (4) terão juros e encargos referentes a 1 dia de atraso inibidos ou, se cobrados, ressarcidos automaticamente em sua conta corrente. Demais situações serão avaliadas caso a caso".

"A origem do problema teve relação com um atraso no processamento de dados, o que gerou a necessidade de reprocessamento. Portanto, a causa não teve relação com quaisquer eventos externos. O Itaú lamenta o transtorno", finalizou.