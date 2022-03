Felipe Moreno Depois do Itaú, usuários relatam instabilidade no app do Nubank

Depois do Itaú, foi a vez do Nubank passar por intabilidades. Nesta sexta-feira (4), usuários recorreram as redes sociais para reclamar do aplicativo do banco digital. As principais queixas relatadas são as dificuldades para consultar o saldo na conta-corrente ou a fatura do cartão de crédito, além da impossibilidade de realizar transferências via Pix.

Por volta do final da manhã de hoje, o site DownDetector, que monitora falhas nos principais serviços online, registrou 385 reclamações. O problema teria tido início perto das 10h30.

Questionado por um internauta, o Nubank respondeu: "Parte da nossa base de clientes foi afetada por essa oscilação, mas os serviços estão sendo retomados de forma gradual, ok?".

Parte da nossa base de clientes foi afetada por essa oscilação, mas os serviços estão sendo retomados de forma gradual, ok? — Nubank (@nubank) March 4, 2022





Veja a seguir os principais tweets sobre o assunto:

E aí @nubank como faz pagamento,pix, transferência de qualquer tipo sem acesso a conta. Resolvam isso por gentileza os usuários precisam de acessibilidade e não de dor de cabeça #nubank pic.twitter.com/YwaYFSHIMz — Rachel Protázio (@rachelprotazio1) March 4, 2022





Nubank com problema eu automaticamente pic.twitter.com/agYERfBUtH — Lacerda (@tweetsdolacerda) March 4, 2022





Eu entrando na Nubank e vendo que sumiu a fatura desse mês: pic.twitter.com/b8H5VrWMmA — シ︎ (@alxandssilva) March 4, 2022





Nubank de todo mundo caindo

O meu: pic.twitter.com/ULbxAqMIi9 — Erickolas 🥷 (@eoErickkkk) March 4, 2022





Eai @nubank não consigo acessar minha conta, não da pra fazer transferência e nada do tipo, ajuda nois 💔 — yuri Anderson (@yuriianderson) March 4, 2022





paguei minha fatura do Nubank, deu erro e o dinheiro sumiu da conta... essas monas não são nem loucas de não debitar essa fatura kk foi metade do meu salário pic.twitter.com/ev5WX2S0BO — 𝖌𝖆𝖇𝖊 (@exnymphet) March 4, 2022