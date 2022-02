Agência Brasil Consulta a dinheiro 'esquecido' do BC rende memes na internet; veja

O Banco Central voltou a liberar nesta segunda-feira (14) a consulta de dinheiro 'esquecido' nos bancos por pessoas físicas e jurídicas. O serviço havia sido interrompido em janeiro após um grande volume de acessos e, agora, volta em um site exclusivo: valoresareceber.bcb.gov.br. A novidade rendeu memes por parte dos internautas; veja a seguir:



Estima-se que 28 milhões de pessoas têm valores a sacar. Saiba como consultar.



Já fui três vezes no site do Banco Central na esperança de ter algum dinheiro esquecido e não tenho absolutamente nada pic.twitter.com/2ABAh2cyEe — Caíque Verli (@verli_caique) February 14, 2022





O site do banco central me dizendo que eu tenho valor a receber mas não dizendo quanto é pic.twitter.com/j4aIutxJvz — Iuri Mendes (@IuriMendess) February 14, 2022





Única coisa que eu tenho esquecido em banco e dívida. — luiz (@luiz_paulo01) February 14, 2022









Medor de ir ver se tenho dinheiro esquecido no banco e na verdade descobrir que o banco que tem dinheiro esquecido comigo e tá me caçando pra me cobrar pic.twitter.com/FEzkqwfkoT — Cleber Gi, o Vane (@clebergdsantos) February 14, 2022





"Atualmente você não tem valores a receber"

Banco Central vc me prometeu... 😢

pic.twitter.com/7dIOgAswQZ — Lipe✞ (@Boynitter__) February 14, 2022





Eu falando pra todo mundo da minha família e colegas de trabalho para verem se tem grana pra receber no site do Banco Central. 🙊😅 pic.twitter.com/kh2ugM9F9g — Emmerson Andrade ✨ (@EmmersonAndrade) February 14, 2022