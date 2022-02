E se eu perder o agendamento ou a repescagem?

Se você perdeu a data do agendamento, basta entrar novamente no site valoresareceber.bcb.gov.br e solicitar novo acesso. O sistema vai informar nova data para o retorno. Haverá ainda uma data para repescagem de acordo com a data do nascimento, como acontece com a vacinaçao contra a Covid. Se você também perder seu sábado de repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28/03/2022.