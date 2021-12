MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal estuda ampliar greve

O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) estuda expandir a greve iniciada na última segunda-feira (27), de acordo com informações da coluna de Igor Gadelha no Metrópoles.



Segundo a coluna, a categoria reclamou em reunião que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) está ignorando as demandas dos funcionários. Diante disso, o grupo analisa a possibilidade de uma paralisação que atinja também portos e aeroportos.

Os servidores da Receita Federal demandam a regulamentação de um bônus de produtividade que já vem sendo pago há cinco anos. Além disso, reclamam da redução do orçamento para as atividades do órgão.

Além da Receita, outras categorias de funcionalismo público federal estão estudando uma greve geral . Neste caso, a demanda é que haja um reajuste salarial proporcional ao concedido a policiais federais.