Divulgação Mega da Virada

O mais recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostrou que 13,5 milhões de brasileiros não têm emprego. Quase 30% desses procuram por uma vaga há mais de dois anos . Enquanto a situação econômica não melhora, a alternativa é apelar para a sorte. A esperança de ganhar milhões na loteria é a última que morre, apesar de a probabilidade de receber o prêmio máximo ser de 1 em 50 milhões.

De acordo com um levantamento da Caixa feito a pedido do EXTRA, na comparação entre janeiro e novembro de 2019 e 2021, a arrecadação da loteria cresceu cerca de 10%, pulando de R$14,5 bilhões para R$15,7 bilhões. O ticket médio também aumentou, passando de R$ 5,81 por aposta para R$ 7.

O prêmio da Mega da Virada deste ano está estimado em R$ 350 milhões e não acumula. Isso significa que se não houver nenhum ganhador com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre quem acertou os cinco números e assim por diante.



Aplicar esse valor na poupança pode render R$ 1,58 milhão, somente no primeiro mês. No entanto, se o objetivo for ostentar, é possível adquirir um jatinho, um iate, um carro esportivo e uma mansão numa ilha particular sem gastar nem 10% do montante.

Para fazer uma fézinha, basta comparecer a uma lotérica até 17h (horário de Brasília), do dia 31 de dezembro de 2021. Outra opção é acessar o portal Loterias CAIXA ou o app Loterias CAIXA, fazer o cadastro, escolher os palpites e pagar com o cartão de crédito.