Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ministério da Economia divulga calendário oficial de feriados de 2022

Uma portaria do Ministério da Economia, divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (22), apresenta o calendário oficial de feriados nacionais e dias de ponto facultativo no ano de 2022. O calendário deve ser cumprido por todos órgãos e instituições ligadas ao poder Executivo.

Ao todo, são nove feriados nacionais e cinco pontos facultativos. A portaria explica que “é vedado aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ou postergar ponto facultativo”.

Veja as datas destacadas pelo calendário: