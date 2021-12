Reprodução/Band TV Após 'Touro de Ouro' e 'Vaca Magra', São Paulo ganha 'Galinha de Ouro'

Depois das esculturas do 'touro de ouro' e da 'vaca magra', o centro da cidade de São Paulo recebeu um novo monumento: a 'galinha de ouro'. Uma estátua pesando 200 kg foi colocada na Avenida Ipiranga, nº 197. Mas, diferente dos outros, agora trata-se de uma ação de marketing.

A galinha foi criada por uma rede de lanchonetes para divulgar um novo hambúguer à base de planta. "A era de ouro do Frango já chegou, peça o seu notchicken burguer aqui", diz a propaganda.

Quem deseja tirar uma foto com o animal, porém, deve correr. Segundo uma reportagem do g1, a 'galinha de ouro' deverá ser removida em breve. A Prefeitura informou que não houve pedido de autorização para instalação da escultura "e tampouco autorização emitida para que ela possa ocupar o referido espaço público". A equipe de fiscalização já foi acionada para a remoção do objeto.

Touro de Ouro

Em novembro, uma estátua do chamado 'touro de ouro' foi instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores (B3), no centro de São Paulo. O animal foi escolhido por ser símbolo de otimismo e prosperidade no mercado financeiro. Uma crença popular diz que ao esfregar as mãos no chifre, no focinho ou nos testículos do animal, a pessoa terá sorte e dinheiro.

Entretanto, não foi isso que aconteceu. O monumento não foi bem recebido pelos paulistanos e foi alvo de inúmeros protestos. Um dia após a sua instalação, a escultura amanheceu com cartazes contra a fome. Depois, foi marcada com frases como "taxar os ricos". Mais tarde, ainda assistiu a um churrasco feito por uma ONG a moradores em situação de rua.

Poucos dias depois de instalado, a Prefeitura de São Paulo informou que o 'touro de ouro' violou a Lei Cidade Limpa. O monumento não tinha autorização da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) para ser instalado. Por isso, seus criadores receberam uma multa, e a estátua precisou ser removida do local.

Vaca magra

Em 9 de dezembro, depois da polêmica envolvendo o 'touro de ouro', uma escultura de uma 'vaca magra' foi instalada no mesmo local. A obra fazia parte de uma intervenção desenvolvida pela artista cearense Márcia Pinheiro. Segundo a prefeitura de São Paulo, a estátua foi levada embora antes mesmo que uma equipe de fiscalização chegasse ao local.