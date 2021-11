Reprodução/Twitter Inspirada por Wall Street, B3 ganha escultura do Touro de Ouro em São Paulo

Inspirada pelo Touro de Wall Street, em Nova York, a B3, a Bolsa de Valores oficial do Brasil, inaugurou o seu próprio Touro de Ouro no centro histórico de São Paulo. A escultura ficará em frente ao prédio da instituição, na rua XV de Novembro.

No mercado financeiro, o touro é símbolo de otimismo e prosperidade. Uma crença popular diz que ao esfregar as mãos no chifre, no focinho ou nos testículos do animal, a pessoa terá sorte e dinheiro. A novidade teria sido um presente do economista Pablo Spyer e do artista plástico Rafael Brancatelli.

Hoje inauguramos a escultura do Touro de Ouro no centro de São Paulo. Um presente da B3, a bolsa do Brasil, de @PabloSpyer , e do artista plástico @Rafael Brancatelli, para a cidade de São Paulo e o mercado financeiro brasileiro. pic.twitter.com/Xcnmvwpg0j — B3 (@B3_Oficial) November 16, 2021

Em Wall Street, a estátua de touro mais famosa do mundo, o Charging Bull, foi criada pelo artista italiano Arturo Di Modica, após uma quebra do mercado de ações de 1987. O monumento de cobre, então, foi inaugurado dois anos depois.

Além de estar presente nos Estados Unidos e, agora, no Brasil, a estátua de touro também pode ser encontrada em frente à Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha. Ela foi inaugurada em 1985, como parte da celebração dos 400 anos da Bolsa alemã.