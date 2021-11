Reprodução: ACidade ON Quem recebeu a primeira parcela da aposentaria em dezembro de 2011 tem até janeiro para pedir a revisão

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos ao fim do prazo para recorrer aos valores pagos pela Previdência Social. Esse recurso acontece quando o aposentado não está satisfeito com as parcelas pagas pelo INSS.

Aposentados que passaram a receber o benefício em dezembro de 2011, precisam agilizar a entrega dos documentos ao instituto para ter direito a revisão. Isso porquê o prazo de recurso para aposentadorias e pensões por morte é de até dez anos a partir do pagamento da primeira parcela.

O período também se esgota para beneficiários que recebem a aposentadoria desde 2012. No entanto, o prazo se estende um pouco mais.

Quem recebeu a primeira parcela em janeiro de 2012, precisa apresentar sua revisão até fevereiro, enquanto em passou a ter direito as parcelas em dezembro de 2012 poderá entrar com recurso apenas em janeiro de 2023.

Como fazer

Para entrar com recurso é necessário entrar no aplicativo Meu INSS e acessar a área de "Revisão". Será necessário atualizar os dados cadastrais e apresentar os documentos necessários, que podem variar dependendo do motivo da revisão.

Entre os documentos mais solicitados estão o Perfeito Profissiográfico Previdenciário (PPP), declaração de empresa (caso o tempo de trabalho não tenha sido incluído), contracheques e carteira de trabalho.