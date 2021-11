Reprodução: ACidade ON INSS: segurados têm uma semana para realizar perícia e evitar corte do benefício

Segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que não fizeram a perícia médica têm até dia 11 de novembro para regularizar o cadastro e evitar a perda do benefício. O pente-fino do INSS convocou mais de 95 mil pessoas por meio deste edital .

Clique aqui e veja como agendar sua perícia, seja pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Em todo país foram enviadas 170 mil cartas para pessoas que recebem auxílio-doença e não realizaram perícia médica nos últimos seis meses. O instituto vai focar, principalmente, em quem recebe o benefício há mais tempo. Para se ter uma ideia, somente no Rio de Janeiro, 6.134 foram convocados para passar pelo programa.

Caso não o façam a perícia, os segurados terão o benefício suspenso e, após 60 dias, cancelado.

Leia Também

"A suspensão é temporária. Assim que o segurado passar por perícia o pagamento é restabelecido", orienta Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).