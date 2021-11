Brasil Econômico Brasil Econômico ao Vivo desta quinta (4) recebe Fausto Augusto Junior, diretor técnico do DIEESE

O Brasil Econômico ao Vivo desta quinta-feira (4) recebe Fausto Augusto Junior, diretor técnico do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), para debater a inflação e a deterioração do poder de compra do brasileiro. A live começa às 17h no canal do YouTube do iG , na página oficial do portal no Facebook ou pelo LinkedIn. Você pode mandar suas dúvidas pelo [email protected] .

Brasileiros ganhando menos

Em setembro, a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) foi a maior para setembro desde 1994 e chega a 10,25% em 12 meses. Com isso, os trabalhadores estão "ganhando menos" a cada dia.

A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada pelo Dieese mostrou que para garantir condições básicas, uma família de dois adultos e duas crianças deveria ter um salário equivalente a mais de R$ 5.657,66. O valor é 5,14 vezes menor que o piso nacional vigente, de R$ 1.100,00.

A alta no valor, segundo o Dieese, foi consequência do aumento no custo médio da cesta básica em 11 cidades. Em São Paulo, por exemplo, ela custa em média R$ 673,45, a mais cara do país. Na sequência da lista aparecem Porto Alegre (R$ 672,39), Florianópolis (R$ 662,85) e Rio de Janeiro (R$ 643,06), com Salvador (R$ 478,86) apresentando o menor valor.

Para o ano que vem, o Ministério da Economia não prevê aumento real e o salário mínimo deve ser de R$ 1.200. A alta dos preços, sentida diariamente pelos brasileiros, deve chegar a 9,1% no acumulado do ano pelos cálculos da pasta. A previsão anterior era de 8,4%.

Um cruzamento de dados feito pelo economista Daniel Duque, da Fundação Getulio Vargas (FGV), mostra que nos últimos dois anos 70% dos trabalhadores passou a ganhar menos. Os brasileiros que estão no topo da pirâmide social conseguiram preservar ou elevar a renda nos últimos dois anos. Entre os 10% mais ricos, o ganho real chegou a 8%.

