Reprodução YouTube Guedes e Lira

Nesta quarta-feira (3), a C âmara dos Deputados aprovou em primeiro turno da PEC dos Precatórios com quatro votos acima do mínimo. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que vai decidir se pautará a votação em segundo turno ainda nesta quinta-feira.



Segundo o Estadão, Lira disse que deve viajar a Portugal na próxima semana, após a conclusão da votação em segundo turno, mas quer apreciar os destaques da PEC antes.

Lira celebrou o amplo apoio do texto, que contou com votos do PDT para o desempate, partido de oposição ao governo. "O texto ficou a contento", disse. Além disso, criticou o posicionamento do MDB, que orientou contra o texto, e disse que já é hora de o partido decidir se fica ou se sai da base do governo.

A possibilidade de votação ainda hoje, no entanto, é remota. Integrantes do governo esperam que a votação aconteça na próxima semana.

Propostas de Emenda à Constituição (PEC) exigem apreciação em dois turnos (o 1º tem cinco sessões e o 2º tem três sessões).