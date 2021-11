Unsplash/Kai Wenzel Google é uma das empresas de tecnologia com vagas abertas no Brasil

O Google disponibilizou novas vagas de emprego para brasileiros nesta semana. As oportunidades estão disponíveis tanto em São Paulo (SP) quanto em Belo Horizonte (MG) e atendem áreas como engenharia de software, marketing e mais. O iFood também abriu 300 vagas exclusivas para pessoas negras. Já a Locaweb deu a largada em um programa de estágio. Conheça essas e outras oportunidades a seguir.



Google abre vagas em São Paulo e Belo Horizonte

O Google anunciou mais de 100 vagas em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). As oportunidades estão disponíveis para áreas como Engenharia de Software, Google Cloud, Marketing, entre outras. "Os processos seletivos são realizados de forma totalmente on-line e estão abertos para candidatos de todo o Brasil", informaram.

Os detalhes das vagas de emprego podem ser conferidas diretamente pela página de carreiras do Google: google.com. A companhia também oferece oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência.

iFood tem vagas exclusivas para pessoas negras

O iFood deu a largada no programa de recrutamento Food Inclui Pessoas Negras. A iniciativa visa oferecer oportunidades para diversos cargos e diversas áreas de atuação exclusivas para pessoas negras. Nesse sentido, a companhia também anunciou a abertura de 300 vagas para atender somente este público.

"O programa terá duração de 4 meses, de novembro de 2021 a março de 2022. Os primeiros contatos do processo seletivo do programa acontecem entre dezembro e janeiro e as contratações passam a ocorrer nos meses seguintes", informaram. "Mas as pessoas candidatas têm chance de participar do programa até março do ano que vem". Confira todos os detalhes na página da iniciativa: vagas.com.br.

Locaweb lança seu primeiro programa de estágio

A Locaweb está inaugurando o seu primeiro programa de estágio. A iniciativa é voltada para universitários que estejam cursando o quinto semestre a partir de janeiro de 2022 e contempla diversas áreas. Além disso, a oportunidade está abertas para outras unidades de negócio, como a Bling, Etus, Octadesk, Ideris e Credisfera.

Para participar, é preciso ter disponibilidade para uma jornada de 30h semanais por doze meses. Já as vagas são para os modelos presencial, híbrido e remoto, enquanto o processo seletivo será realizado remotamente. A oferta ainda oferece alguns benefícios, como plano de saúde, vale transporte, vale refeição e mais. Os interessados podem ser inscrever até 30 de novembro de 2021: kenoby.com.

dr.consulta abre vagas para programa de estágio

Também há vagas de estágio na dr.consulta. A companhia está com oportunidades disponíveis para todas as áreas corporativas, como Tecnologia, Novos Negócios, entre outras. O programa está aberto para quem está cursando qualquer curso superior com formação prevista de dezembro de 2022 a dezembro de 2023.

Já a previsão de início é em janeiro de 2022 e de duração é de até dois anos. Além da remuneração, os estagiários têm direito a benefícios como vale refeição, vale transporte, gympass, entre outros. As inscrições estão abertas até o dia 28: gupy.io.



Stark Bank tem 11 vagas em tecnologia e mais

A Stark Bank é outra empresa com oportunidades disponíveis. A fintech abriu 11 vagas para as seguintes áreas: Engenharia de Software, Compliance, Customer Success, Marketing, Business e People. Para participar, basta acessar o site da companhia: starkbank.com.