Igor Shimabukuro Google abre mais de 100 vagas no Brasil

O Google abriu mais de 100 vagas de emprego no Brasil para trabalhar nos escritórios de São Paulo e Belo Horizonte. Estão disponíveis oportunidades para Engenharia de Software, Google Cloud, Marketing, Recursos Humanos, Finanças e Negócios.

O processo seletivo, segundo a empresa, será feito em formato remoto e poderá contar com a participação de candidatos de todo o país.

"O Brasil é um mercado estratégico para o Google, com um ecossistema de usuários, clientes e parceiros em crescimento acelerado. Por isso, buscamos pessoas que compartilhem da nossa missão e venham agregar à nossa cultura e produtos, e que gostem de ser desafiadas com novas oportunidades", afirma Daniel Borges, Head de Recrutamento do Google para América Latina.

O Google informou que há vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. As informações sobre as oportunidades podem ser encontradas no site da empresa.

Os interessados devem fazer o cadastro do site de vagas do Google para se candidatar as vagas. Os detalhes sobre as oportunidades e os pré-requisitos estão disponíveis na página.