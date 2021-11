Sophia Bernardes TIM e Mulheres Positivas oferecem mais de 200 vagas exclusivas para mulheres

Para ampliar o número de brasileiras no mercado de trabalho, a TIM fechou uma parceria com o aplicativo Mulheres Positivas. A iniciativa já dura três meses e reúne 40 empresas, que atualmente oferecem mais de 200 vagas de emprego exclusivas para mulheres de todo o Brasil.

As oportunidades são para os mais diversos níveis de conhecimento, e há cargos que vão desde consultor de vendas em lojas até posições gerenciais em áreas como Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação e Marketing. Entre as empresas com vagas abertas no momento estão, além da TIM, Pirelli, Enel, Stellantis, Microsoft, Via, Generali, Oracle, Huawei e Nokia, entre outras.

Para se inscrever, basta efetuar um cadastro no aplicativo 'Mulheres Positivas', que pode ser baixado neste link . Ao clicar na vaga desejada, a mulher é direcionada para a página da empresa contratante e seguirá o processo seletivo diretamente com ela.