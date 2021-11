Redação 1Bilhão Educação Financeira PEC dos precatórios é aprovada em primeiro turno na Câmara

A PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno na Câmara na madrugada desta quinta-feira (4). Vista por muitos analistas como uma forma de "calote" e uma "pedalada fiscal", a proposta recebeu voto positivo de 312 parlamentares - quatro a mais do que a quantidade necessária para que avançasse na Casa.

Algumas bancadas ficaram divididas na votação. O PDT, partido de Ciro Gomes, teve 15 votos favoráveis e seis contrários à emenda constitucional. Após a maioria do partido apoiar a aprovação da PEC, Ciro decidiu retirar a sua pré-candidatura à presidência .

O texto , que já havia passado pela Comissão Especial da Câmara, abre um espaço de cerca de R$ 91 bilhões no Orçamento de 2022, o que viabiliza o benefício de R$ 400 do Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família.

Desse total, R$ 44,6 bilhões viriam do parcelamento dessas dívidas, previsto na PEC. O restante seria resultado de uma mudança na regra do teto de gastos.

A PEC dos precatórios ainda deve passar por uma votação em segundo turno. Se aprovada, seguirá para o Senado, onde também precisará da aprovação em dois turnos.

A seguir, veja como cada deputado votou:

