Najara Araújo/Câmara dos Deputados Líder do governo na Câmara está se reunindo com líderes para fazer ajustes na proposta

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, afirmou ao Estadão que a votação do 2º turno na PEC dos Precatórios deve ser retomada na próxima terça-feira, dia 9 de novembro. Mais cedo, o presidente da Casa, Arthur Lira, disse estar empenhado em agilizar a tramitação.



Foram 312 a favor da PEC, quatro a mais do que o necessário. Lira alterou resolução que ele mesmo havia assinado sobre o retorno presencial aos trabalhos. Também recorreu a expediente inédito, considerado antirregimental, para alterar a proposta.

No Twitter, Lira disse há pouco que, com a votação, a Câmara mostrou "compromisso com os mais desfavorecidos" . "Conversamos muito internamente, como também com todos os segmentos. Buscamos atender as demandas de cada grupo e, principalmente, acolher aqueles que sofrem com a fome e desemprego", completou.