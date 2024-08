FreePik Conheça 5 esforços necessários para alcançar o sucesso financeiro





Se você quer atingir os seus objetivos financeiros, saiba que é preciso fazer uma série de esforços e até mesmo sacrifícios na vida pessoal. Foi assim que conseguimos aumentar os nossos rendimentos e nos tornar milionários antes dos 25 anos.



Quer saber como chegamos a essa condição e aprender a também melhorar a sua vida financeira? Fique de olho no artigo de hoje!

1. Viver uma vida desequilibrada

O primeiro esforço que fizemos foi o de viver uma vida desequilibrada. Sim, é isso mesmo que você leu! Engana-se quem acha que vai atingir o sucesso e ganhar bastante dinheiro tendo uma vida totalmente equilibrada, com tempo para praticar o seu hobby preferido ou sair com os amigos sempre que desejar.

Muitas pessoas de sucesso viveram um certo período de suas vidas de forma desequilibrada, sentadas por horas a fio numa cadeira, estudando ou trabalhando. Isso também aconteceu com a gente. No final de nossa adolescência, fazíamos cursinho para passar em uma universidade pública e, ao mesmo tempo, dividíamos as atenções com o nosso primeiro canal no YouTube, focado no jogo Clash Royale.

Recebíamos convites para ir em festas com amigos e até almoços em família, mas não tínhamos tempo. Quando saímos do cursinho para focar somente na internet, a situação ficou ainda pior, já que passamos a fazer lives e a produzir muito mais conteúdos. Ao todo, foram pelo menos três anos trabalhando de segunda a segunda.

Então, ter uma vida desequilibrada em relação a trabalho e tempo livre, principalmente quando ainda não atingiu nenhuma de suas metas financeiras, acaba sendo algo normal. Depois que você chegar a um cenário interessante, perto do desejado, com certeza conseguirá equilibrar o seu cotidiano novamente. E ainda será de uma forma mais tranquila, sendo capaz de aproveitar mais com a liberdade financeira conquistada.

2. Arriscar

Para atingir os seus objetivos financeiros, você terá que assumir mais riscos. Porém, isso precisa ser feito de forma calculada e inteligente. Tem muita gente que acha que arriscar é tentar ganhar dinheiro com apostas esportivas, por exemplo. Só que, assim, a chance de perder é muito maior do que a de ganhar.

No nosso caso, arriscamos quando começamos a produzir conteúdo online, voltando nossos esforços para crescer em audiência e alcançar uma certa renda. Foi nessa hora que chegou aquele famoso momento do “ou vai ou racha”, onde resolvemos sair do cursinho e focar 100% nessa nova profissão.

É claro que para tomar esse tipo de decisão você precisa já ter algum resultado ou garantia. Não podemos ignorar que fica mais fácil quando ainda se é jovem e tem menos responsabilidades. Já quando a pessoa é casada, tem filhos, uma família para sustentar, uma escolha assim é mais complicada.

Porém, a mágica de empreender é que você precisa dar certo somente uma vez para transformar completamente a sua vida. Até mesmo quem tentou e errou 10 vezes antes de acertar, costuma aprender algo e se tornar próspero.

Se um projeto visando benefício financeiro não funcionou conforme o esperado, seja uma transição de carreira ou um empreendimento de renda extra, tenha certeza que dentro de todo esse processo teve muito aprendizado, fator fundamental para que se acerte na próxima vez.

3. Abrir mão de certas amizades

Você não precisa chegar no seu grupo de amigos e avisar que nunca mais vai falar com eles, porém, no nosso caso, nossa mãe estava endividada e precisávamos ganhar dinheiro de qualquer forma. Logo, não tínhamos tempo para fazer nada que não fosse estudar e gravar os vídeos.

O que acontece é que quem abre mão da vida social, seja pelo tempo e motivo que for, geralmente acaba sendo visto como “o chato” ou “aquele que já não é mais o mesmo". É nessas horas que você vai descobrir quem são seus amigos de verdade - aqueles que vão aceitar suas escolhas.

Muitas vezes, aquela pessoa que quer melhorar de vida até chama os amigos para a acompanhar nessa jornada, porém, boa parte deles vai preferir continuar com a vida de gastos e curtição. Quando os interesses mudam, acaba sendo natural esse distanciamento e a aproximação com pessoas que te apoiam e compartilham dos mesmos objetivos que você.

4. Deixar de contar com o apoio de terceiros

A quarta dificuldade que tivemos que enfrentar nessa trajetória foi deixar de contar com o apoio de pessoas próximas. Já falamos que quando alguém resolve crescer na vida, precisa viver em certo desequilíbrio, arriscar mais, e isso acaba sendo incomum para o seu círculo de relacionamento.

E isso nem é por mal. Sua família e seus amigos de verdade querem te ver bem e na cabeça de muitos o que traz sucesso é fazer uma faculdade, passar em um concurso público ou arranjar um emprego tradicional. E essa mentalidade também não está errada. Porém, quando você faz algo fora do padrão, o risco de quebrar a cara é proporcional ao risco de dar muito certo. E aí vão começar as diversas opiniões, te desencorajando a arriscar.

Por isso, aconselhamos que quem esteja começando a redirecionar sua vida, com um novo trabalho ou novos hábitos financeiros, faça da forma mais simples e silenciosa possível. Pesquise, estude, execute e não fique pedindo opinião de terceiros, principalmente de quem não vai agregar. Nós, por exemplo, começamos o nosso canal gravando escondido, quando nossa mãe e irmão não estavam em casa. Nossos familiares só foram descobrir quando já estávamos fazendo sucesso no YouTube.

Não somente deixar de te apoiar, mas pode ter muita gente que vai querer te diminuir. Lá em 2017, quando estávamos com cerca de 10 mil inscritos em nosso canal que hoje já ultrapassa 2 milhões, tínhamos colegas que comentavam sobre nossos vídeos de forma pejorativa, dando risada. Também falavam que nós estávamos virando piada, passando vergonha na internet e que era melhor pararmos enquanto ainda era tempo.

Se você está procurando novas formas de fazer renda extra, tanto na internet quanto com venda de doces na rua ou algo do tipo, e tem pessoas à sua volta julgando, não desista! Saiba que, muitas vezes, quem está criticando é porque não tem a coragem de fazer acontecer, tem medo desse mesmo julgamento e quando olha alguém fazendo algo diferente, com chance de dar certo, quer desmotivá-lo.

5. Viver um degrau abaixo

Mais um sacrifício que fizemos e recomendamos é o de viver um degrau abaixo. Quando passamos a ganhar mais dinheiro, não gastávamos na mesma proporção e, até mesmo hoje, optamos por viver numa condição abaixo do que poderíamos. Então, se você quer construir seu patrimônio e ter maior liberdade financeira, será preciso sempre tomar cuidado com o dinheiro e gastar com responsabilidade.

Ainda mais para quem é empreendedor. Sabemos que essa vida é feita de altos e baixos, por isso, precisamos pensar no futuro e em possíveis imprevistos na hora de planejar as nossas finanças. Temos certeza que você não vai querer ser aquela pessoa que ganhou dinheiro, andou de carro importado, morou nos melhores lugares, mas que teve que diminuir seu padrão de vida depois de uma fase ruim.

Combinando duas ou mais dessas dicas, acreditamos que você terá mudanças significativas na sua vida e irá cada vez mais na direção dos seus objetivos financeiros, a fim de ter uma vida mais tranquila, próspera e feliz. Esse é o nosso desejo!