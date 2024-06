FreePik Faça o seu dinheiro trabalhar para você: é possível ganhar R$ 100 por dia de forma passiva?





Já pensou ganhar R$ 100 por dia no conforto do seu sofá? Sem precisar fazer nenhum esforço? Saiba que isso é possível graças aos investimentos e vamos indicar o melhor caminho para você atingir esse objetivo.



Para chegar nesse patamar, você precisa primeiro investir o seu dinheiro e comprar ativos. Justamente com esses ativos é que você recebe a famosa renda passiva. Ou seja, um dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar, somente através de seus investimentos.

Mas antes de ter essa graninha pingando em sua conta todo santo dia, é preciso ter uma renda ativa - a menos que você seja um herdeiro. A renda ativa é aquela que você obtém pegando no batente, suando a camisa, seja através de um emprego CLT, prestação de serviço ou com a venda de algum produto. É importante ter em mente que não é preciso escolher uma ou outra. Ambos os rendimentos precisam caminhar juntos para você construir a sua liberdade financeira.





Você já tem o seu emprego e consegue guardar uma parte do salário que ganha todo mês? Uma boa dica é começar a investir em renda fixa, ou seja, aquele investimento onde você estará emprestando o seu dinheiro, seja numa caixinha do Nubank, um CDB de liquidez diária ou um tesouro Selic.

Até pouco tempo atrás, tinha muita gente que falava que a renda fixa paga sempre 1% ao mês, que não valia muito a pena. Porém, a realidade já mudou. Desde de maio, a Selic está em 10,50% ao ano, o que por mês retorna em 0,87%. Verdade que as pessoas ainda podem achar que os retornos são muito próximos, mas é preciso considerar o imposto de renda, que vai pegar parte do rendimento que você teve nesse investimento, além da tabela regressiva, que começa em 22,5% do seu rendimento, e que chega a 15% somente depois de dois anos investindo.

Vamos fazer uma simulação considerando uma alíquota máxima: um CDB, por exemplo, rende ao mês livre na sua conta 0,65%. Mas lembre-se que é preciso investir em um CDB que renda 100% do CDI ou então numa caixinha do Nubank. Isso resulta em cerca de R$ 460 mil em investimento para que você consiga receber uma nota de R$ 100 diariamente.

Investindo em fundos imobiliários

Depois da simulação com renda fixa, agora vamos fazer com outros tipos de investimentos. Será que é preciso investir mais ou menos para atingir esse objetivo com os fundos imobiliários?

Se você não conhece muito bem esse produto, nós vamos explicar! O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é um fundo de investimento gigantesco, que se aplica em empreendimentos imobiliários, como em aluguéis de imóveis como shoppings, hospitais e prédios comerciais, ou então emprestando capital para o ramo imobiliário e recebendo juros como retorno. É por isso que qualquer pessoa, mesmo com pouco dinheiro, consegue comprar uma cota e se tornar dono de uma pequena parte desse fundo. E todos os meses, este fundo distribui seus lucros através dos dividendos.

Começaremos com um fundo que empresta dinheiro. Em uma simulação que fizemos em abril, no KNCR11, por exemplo, foi possível comprar uma cota com R$ 103,00, que no último mês de março pagou 95 centavos de dividendo. Então, para receber R$ 100 por dia, seria preciso 158 cotas. Se você fosse comprar tudo de uma vez, seria um investimento em torno de R$ 322 mil.

Imprescindível entender que na hora de montar a sua carteira para receber renda passiva, não invista todo o dinheiro em apenas um fundo. É necessário diversificar os investimentos. Outro ponto é que você não precisa começar com todo o dinheiro exigido para receber R$ 100 por dia. Pode comprar uma cota hoje, receber seus 95 centavos no próximo mês, ir juntando mais dinheiro para adquirir novas cotas e somar com esses dividendos para ir reinvestindo e crescendo seu patrimônio aos poucos.

Agora, vamos avaliar um outro fundo imobiliário, uma opção que não empresta dinheiro para o setor e sim que possui empreendimentos em seu portfólio. O VISC11, por exemplo, tem participação em 25 shoppings diferentes e uma cota que custa R$ 122,00. No mês de março, esse FII pagou exatamente R$ 1. Para receber esse valor por dia, 30 dias no mês, é preciso comprar 3 mil cotas que totalizam cerca de R$ 366 mil.

Lembrando que o fundo imobiliário é uma renda variável e o primeiro ponto de atenção é que o preço da cota varia de acordo com a demanda compradora e vendedora. E além disso, o dividendo que você recebe todos os meses não é fixo e muda de acordo com o resultado do fundo. Então, se por exemplo, a vacância dos imóveis que o FII possui aumentou durante aquele mês, consequentemente, ele vai ter um faturamento menor e irá distribuir menos dividendos. Da mesma forma que se o shopping bombar, alugar todos os seus espaços comerciais e vender cada vez mais, ele distribuirá rendimentos maiores.

Retornos com ações

O investimento em ações é um modelo que achamos o mais interessante e que tem o maior potencial de valorização no longo prazo. E, ainda por cima, o investidor recebe os seus dividendos isentos de imposto de renda. Para vocês entenderem um pouco melhor, a ação basicamente é um pedaço muito pequeno de uma empresa gigantesca que está listada na Bolsa de Valores. Com pouco dinheiro, qualquer pessoa consegue comprar essa ação e se tornar dono de uma parte mínima do negócio.

Quando essa empresa lucra, ela distribui os seus rendimentos entre os seus sócios e você, por ter ações, também é considerado um investidor da companhia e recebe a sua parte. A diferença do pagamento das ações e dos fundos imobiliários é que as ações normalmente distribuem entre três e seis meses, enquanto que o fundo imobiliário paga todo mês. Considerando essa lógica, para que a gente receba R$ 100 por dia, é necessário um pagamento de R$ 3 mil mensal e R$ 36 mil ao ano.

Uma das empresas mais notáveis para comprar ações é o Banco do Brasil (BBAS3), que tem uma ação custando R$ 57,36 e que no último ano pagou R$ 4,65 em dividendos. Aí a conta é muito simples, só dividir os R$ 36 mil pelo que ela pagou em dividendos em 2023, o que daria 7.742 ações para receber R$ 100 por dia. E para comprar esses títulos, o preço de mercado seria em torno de R$ 439 mil.

Muitos iniciantes no mundo dos investimentos podem pensar que é uma boa ideia procurar uma ação de empresa que seja possível receber mais dividendos com menos dinheiro investido. Mas é necessário tomar muito cuidado, já que esses são investimentos de renda variável. Então, só porque esse papel pagou bem no passado, não necessariamente ele irá pagar a mesma coisa no futuro.

Além disso, não coloque todo o seu patrimônio em apenas um lugar, porque dessa forma o seu risco é bem maior. O ideal é montar uma carteira diversificada, com diferentes ativos e em diversos segmentos para conseguir diluir esse perigo.

Mais um ponto importante é que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros, enquanto as ações não têm essa obrigação. No caso do Banco do Brasil, ele distribuiu R$ 4,65 nos últimos 12 meses, porém só dividiu cerca de 40% do seu lucro, os outros 60% ficaram no caixa da empresa que ela pode reinvestir, crescer e lucrar ainda mais.

Não basta apenas olhar o quanto a empresa distribuiu no último ano, isso é apenas uma referência. É preciso analisar também a perspectiva do negócio e do fundo para o futuro.

Outra companhia interessante para investir é a Transmissão Paulista (TRPL4), uma empresa que atua no segmento de transmissão de energia, que possui uma ação custando R$ 26,37 e nos últimos 12 meses distribuiu R$ 2,20. Para calcular quantos títulos você precisa ter para receber R$ 100 por dia é só dividir aqueles R$ 36 mil anuais por R$2,20, o que daria 16.364 ações. E fosse comprar tudo de uma vez, sairia em torno de R$ 420 mil.

Sabemos que vai ter uma galera se assustando com esses valores e, realmente, para ter uma renda passiva interessante todos os meses, você sempre precisará de muito dinheiro investido. Lembre-se que não precisamos investir todo esse valor de uma só vez. Comece aos poucos, reinvista os dividendos que for recebendo e cresça o seu patrimônio ao longo da vida para lá na frente receber os juros compostos, que são capazes de multiplicar o seu patrimônio de uma maneira exponencial ao longo do tempo.

Também não é preciso ter essa renda somente através da Bolsa de Valores ou dos FIIs. Importante esclarecermos que os ativos citados aqui são apenas exemplos e não uma recomendação de investimento. Por isso, foque na sua qualificação profissional, ganhe cada vez mais, construa o seu patrimônio e só depois comece a investir. Sempre com sabedoria.