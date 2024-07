Pixabay Aprenda a organizar suas finanças e investir com inteligência





Nos últimos anos, a educação financeira e temas envolvendo finanças pessoais ganharam mais visibilidade no Brasil, graças à ajuda da internet. Com isso, mais pessoas, especialmente os jovens, passaram a ter um maior interesse em organizar o próprio dinheiro e investi-lo de forma inteligente, com o objetivo de conseguirem mais rendimentos.

Faz mais de dois anos que falamos sobre investimentos em nosso canal no YouTube e uma queixa constante de quem nos acompanha é que chega a metade do mês e já não sobra nenhum dinheiro, seja para cumprir com as obrigações, aproveitar ou investir.





Se com você acontece a mesma coisa, está na hora de organizar melhor a sua vida financeira. Acha que isso não é possível ou tem dúvidas sobre como começar? Fique tranquilo que no artigo de hoje vamos ensinar o melhor caminho, dar dicas de como poupar dinheiro e como planejar os seus investimentos e rendimentos da melhor forma.

Invista primeiro em você

Para quem quer ter maior controle de suas finanças, a primeira dica é investir em si mesmo. Mas quando falamos isso não quer dizer comprar uma roupa nova, um tênis de marca ou um carro 0 km.

Muita gente compromete boa parte do salário em dívidas e, assim, é claro que não vai sobrar praticamente nada no fim ou até mesmo no meio do mês. A pessoa tem um carro financiado, a casa também foi adquirida dessa forma e comprou um celular parcelado em 12 vezes. Só esses gastos podem chegar a 80% de um salário.

Por outro lado, investir em conhecimento, se especializar em alguma profissão ou habilidade para conseguir ganhar mais dinheiro, consequentemente, vai te dar os meios para alcançar a liberdade financeira. Depois que você já se encontrou em sua profissão e começou a ganhar uma renda ativa, está na hora de estabelecer um bom plano financeiro.

Anote seus gastos fixos

Para não passar por apuros, você precisa ter a total clareza para onde está indo o seu dinheiro todo mês. A melhor forma de descobrir isso é anotando certinho todos os gastos fixos - pode ser em um bloco de notas mesmo, não precisa ser necessariamente numa planilha.

Esses gastos são contas essenciais, pagamentos com cartão de crédito e mensalidades, além de tudo aquilo que você gasta em seu dia a dia com transporte, alimentação e lazer. Importante que esse controle seja feito com qualquer tipo de gasto, o mínimo que ele seja.

Planeje os gastos variáveis

Após ter um bom panorama de como está gastando, você vai entender quais são as suas maiores despesas. Dessa forma, no mês seguinte, já vai pensar duas vezes antes de comprar algo que acredita não ser tão essencial.

Dentro desse contexto, chegamos a um outro ponto bastante importante: muitas vezes, para conseguir investir e ter uma vida melhor no futuro, você vai precisar viver com menos luxo do que realmente poderia agora, optando por otimizar o seu dinheiro.

Para que essa ideia dê certo, lembre-se de nunca comprar por impulso. Se você viu um item no shopping e achou bacana, pense bem antes de passar o cartão de crédito. E se, mesmo assim, você gostou tanto que decidiu levar, o melhor é pesquisar o preço em outros estabelecimentos e na internet. Na maioria das vezes, você vai encontrar ofertas bem mais interessantes.

E isso serve para qualquer tipo de produto. Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, o ideal é planejar com seis meses de antecedência. Não foi possível? Então tente fechar todos os detalhes assim que puder. Tenha em mente que você irá pagar uma determinada quantia fechando meses antes, mas que esse valor será bem maior se você se planejar em apenas uma semana.

Outra dica é sempre comprar roupas fora da estação. Dessa forma, as peças estarão mais baratas porque as lojas vão querer queimar o estoque para o próximo ciclo do calendário e assim por diante.

Invista seu dinheiro sem complicação

Estruturou uma rotina para as suas finanças e sobrou aquela graninha no final do mês? Então agora é hora de investir e conseguir rendimentos! Para tornar essa missão mais fácil, há diversos aplicativos, incluindo o nosso próprio: o din.AI.

Lançado recentemente e já com uma base de mais de 50 mil usuários, o din.AI centraliza tudo o que é preciso para investir com inteligência. O propósito é tornar a jornada de investimentos mais simples, personalizada e acessível para todos, principalmente os iniciantes nesse universo.

A solução usa IA para definir o perfil de investidor e a alocação adequada dos seus recursos, ajudando as pessoas a criarem uma carteira de investimentos diversificada e alinhada aos seus objetivos de vida, necessidades e perfil de risco. Com isso, os usuários conseguem entender qual o seu momento financeiro e onde investir todos os meses, além de acompanhar seus rendimentos. As funcionalidades incluem uma variedade de opções de investimentos, desde renda fixa até fundos imobiliários.

Sabemos que tudo o que trouxemos até aqui pode ser um pouco chato e um sacrifício para muitos, já que agora estarão pensando em abdicar de algo para conseguir juntar dinheiro e investir no final do mês. O que pode incentivar bastante nesse caminho é entender as vantagens daqui em diante.

Seja para trocar de carro, fazer uma viagem dos sonhos ou presentear quem você ama, investir o dinheiro no longo prazo é uma forma de alcançar seus objetivos pessoais, além de conquistar uma maior tranquilidade no futuro.

Com isso em mente, será muito mais fácil executar esse plano. Então, comece a organizar sua vida financeira e a investir o mais rápido possível. Você não vai se arrepender!