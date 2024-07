Joédson Alves/Agência Brasil Não caia em armadilhas financeiras! Os riscos dos jogos de azar, apostas esportivas e golpes online





Os jogos de azar, apostas esportivas e golpes online viraram uma tremenda febre no Brasil. E, acredite, tem gente chamando isso de modalidade de “investimento”! Mas será que são mesmo?



Com certeza, você já viu vários influenciadores divulgando plataformas de jogos de azar, além de uma enxurrada de comerciais na TV das chamadas “bets”, como são conhecidas as casas de apostas esportivas, e até notícias do tão falado “Jogo do Tigrinho”, que virou operação da Polícia Federal, causando prejuízo no bolso de muita gente.

O discurso para atrair os apostadores é sempre o mesmo: jogar, se divertir e faturar um dinheirinho. Com grande parcela da população comprando essa história e ao menos 15% dos brasileiros já tendo feito alguma aposta online, segundo pesquisa recente do Datafolha, não é surpresa que as pessoas acabam perdendo dinheiro. Muito dinheiro!

E o cenário ainda pode piorar. De acordo com estudo CVM e Anbima, duas das maiores instituições financeiras do país, quase metade (48,8%) dos cidadãos cairia em um golpe de investimento. É a receita perfeita para a circulação de informações falsas, principalmente sobre investimentos que rendem além da realidade do mercado, assim como para a popularização de jogos de azar online, casas de apostas e outras alternativas de “enriquecimento rápido”.

Desvendando golpes na internet

Já produzimos mais de 60 vídeos no nosso canal do YouTube, “Gêmeos Investem”, em que testamos golpes famosos que afirmam ser possível ganhar dinheiro assistindo vídeos nas redes sociais, enviando mensagens pelo WhatsApp ou avaliando marcas, e mostramos toda a mentira por trás. Com frequência, alertamos a audiência sobre essas fraudes e a ajudamos a conhecer a maneira certa de investir, sempre tendo em mente que este é um processo de longo prazo.

Em um de nossos vídeos, que é um dos mais acessados e já conta mais de 2 milhões de visualizações, desmascaramos o “Pix Multiplicador”, golpe que promete retorno de até dez vezes do dinheiro enviado. No conteúdo, alertamos os nossos inscritos a não acreditarem na multiplicação dos ganhos ao entrar no esquema e ainda compartilhamos algumas dicas de como proteger os dados e conseguir aumentar o seu capital de forma legítima.

Já em outro, com mais de 1,6 milhão de visualizações, desvendamos a Blaze, cassino online com sede na ilha de Curaçao, que ganhou visibilidade por conta do patrocínio a alguns dos principais influenciadores do país. Só que o empreendimento também coleciona uma série de polêmicas, como a participação na “CPI das Pirâmides Financeiras” e o seu bloqueio no Brasil.

Essas plataformas operam de uma maneira que nem todos compreendem totalmente. Para gerar lucro, é necessário que os usuários percam dinheiro. O sistema é programado para redistribuir uma parte da quantia apostada pelos jogadores, uma estratégia para incentivar as apostas, pois se ninguém ganhasse, a atratividade do jogo diminuiria. No entanto, parte significativa do montante apostado é retida pela empresa. Isso implica que, estatisticamente, quanto mais se joga, maior a probabilidade de se perder dinheiro.

Tigrinho virou caso de polícia

A possibilidade de ganhar dinheiro com pouco esforço somada a campanhas publicitárias que exibem ganhos elevados e bens luxuosos adquiridos por meio dos jogos é o que leva grande parte das pessoas a investir nessas opções arriscadas.

Nos últimos meses, a operação “Game Over”, que investiga a divulgação ilegal de plataformas de apostas, como o Jogo do Tigrinho, ocorreu em Alagoas e apreendeu itens de luxo, como carros, lancha e smartphones, além de dinheiro e passaportes de vários influencers. Os envolvidos no caso estão sendo indiciados por contravenção de jogo de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

É importante entender que cassinos online são proibidos no Brasil, logo, empresas responsáveis por plataformas como Blaze e Jogo do Tigrinho não possuem sede no país. Isso pode complicar a resolução de problemas, como saques não efetuados e outras questões legais.

Portanto, é extremamente necessário estar bem informado e entender que cassinos, físicos ou online, não são ambientes adequados para buscar ganhos financeiros. Os jogos de cassino são baseados em sorte e acaso, com um sistema projetado para favorecer a casa, implicando riscos financeiros aos jogadores.

Apesar de ter um modelo de negócio similar, as apostas esportivas são regulamentadas no Brasil. Por isso, os sites e plataformas do gênero tomaram conta das propagandas e patrocínios a times de futebol nacionais. Toda essa exposição impacta diretamente o consumidor. Prova disso é que, apenas no ano passado, os brasileiros gastaram aproximadamente R$ 54 bilhões em jogos e apostas online, com base em dados divulgados pelo Banco Central.

Não arrisque o seu dinheiro, invista com inteligência

O raio-x do setor é preocupante: o número de apostas de brasileiros no Jogo do Tigrinho e em outras casas de apostas é sete vezes maior se comparado com os investimentos na B3, a Bolsa de Valores brasileira, segundo outra pesquisa da Anbima.

Jovens da Geração Z (entre 16 a 27 anos) e os Millennials (de 28 a 42 anos) são os públicos mais adeptos das apostas online, respondendo por 29% e 18%, respectivamente, de participação neste mercado. Entre as principais motivações estão a possibilidade de ganhar dinheiro rapidamente (40%) e a chance de um retorno maior (39%).

Para não cair nessas ciladas, a principal dica é desconfiar de toda ideia mirabolante para ganhar “dinheiro fácil” na internet. Isso não existe! O que os “influenciadores” que divulgam esse tipo de jogo de azar querem é apenas levar a audiência para as plataformas porque eles recebem uma comissão como afiliados. Enquanto isso, as casas de apostas estão interessadas em aumentar o volume de pessoas jogando para lucrar com as perdas.

Se você realmente quer ter uma renda extra, invista o seu dinheiro da forma certa, estudando e conhecendo as diferentes modalidades, e que se encaixam em seu perfil. Também ajuda estabelecer planos e metas. Isso acaba reduzindo o risco de você se deslumbrar e se dar mal.

Não acredite em promessas de rendimentos fáceis e automáticos. Busque se aprimorar financeiramente e agregar valor. É assim que se ganha dinheiro de verdade!