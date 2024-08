Unsplash/Susan Q Yin 5 livros para melhorar a gestão de seu negócio





Empreender é estar em constante atualização e buscando conhecimento a todo momento. O aprendizado constante é a chave para o sucesso. Se você deseja aprimorar a gestão do seu negócio, expandir sua visão e enfrentar os desafios com mais confiança, este artigo é para você.

Aqui, como empreendedora, mentora e professora, compartilho uma seleção de livros indispensáveis para oferecer insights valiosos, estratégias práticas e histórias inspiradoras que podem ajudá-los a transformar seus sonhos empresariais em realidade.

Confira as indicações:

• Comece pelo porquê



Por que algumas pessoas e organizações são mais inovadoras, admiradas e lucrativas que outras? Por que algumas despertam grande lealdade por parte de clientes e funcionários?

No livro "Comece pelo porquê", o escritor Simon Sinek responde às questões acima, mostrando que o forte senso de propósito que inspira as pessoas a darem o melhor de si é por uma causa - o porquê.

Com exemplos de histórias fascinantes, como de Martin Luther King e de Steve Jobs, o autor mostra que as pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um movimento, ideia, produto ou serviço se compreenderem o verdadeiro propósito por trás deles.

• Sem esforço



Best-seller de Greg McKeown, o livro "Sem Esforço" mostra como alcançar mais com menos esforço, transformando sua abordagem para uma vida mais significativa e produtiva.

McKeown oferece conselhos práticos para realizarmos atividades essenciais com mais facilidade e, assim, atingir nossos objetivos, como treinar o cérebro para obter mais foco e ignorar distrações irrelevantes, como simplificar processos e remover etapas desnecessárias, como definir um ritmo sustentável de produtividade, entre outras lições.

Uma leitura que vai transformar sua visão sobre o que realmente importa!

• A coragem de ser imperfeito



Você já ouviu falar do livro "A Coragem de Ser Imperfeito", de Brené Brown? É uma leitura inspiradora que nos convida a abraçar nossas vulnerabilidades e encontrar força na autenticidade.

Primeiro lugar na lista de mais lidos do The New York Times, o best-seller procura ajudar as pessoas a se libertarem das amarras da perfeição e viver de forma mais plena e corajosa, vencendo a vergonha e aceitando a própria vulnerabilidade.

Em pouco mais de 200 páginas, a autora é ousada ao tocar em assuntos que costumam ser evitados por causarem grande desconforto, mas ela também apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas, além de desafios, para que mudemos a maneira de viver e nos relacionar.

• O Mito do Empreendedor



Empreender é um sobe e desce constante de emoções e muitos empreendedores acabam falhando por não enfrentarem a verdadeira natureza dos negócios.

Para quem se desbravar no empreendedorismo com segurança, indico a leitura de "O Mito do Empreendedor", onde Michael E. Gerber revela os erros comuns e oferece insights valiosos para transformar sua pequena empresa em um grande sucesso.

O livro vai te mostrar: o porquê a maioria das pequenas empresas não funcionam corretamente; como evitar armadilhas comuns no empreendedorismo; e as estratégias práticas para estruturar e escalar seu negócio.

• Marketing 4.0: Do tradicional ao digital



Philip Kotler, considerado "o pai do Marketing moderno", junto com Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan, mostra em "Marketing 4.0: Do tradicional ao digital" como está a transição do Marketing tradicional para o digital, em que não só a conectividade alterou radicalmente a forma como vivemos, mas também como entendemos os consumidores e como chegar a eles.

Os livros "Marketing" de Kotler são considerados as "Bíblias do Marketing" e este não é diferente. Nesta edição, os autores apresentam uma análise sólida do consumidor atualmente e como ele será no futuro, além de oferecer as informações necessárias para atingi-los da maneira mais eficaz e apontar que o Marketing deve guiar o consumidor ao longo de uma jornada que começa na apresentação e assimilação da marca e termina na fidelização total.

Espero que essas sugestões de leitura ajudem vocês a compreenderem o universo do Empreendedorismo e os ajude a seguir em frente na sua trajetória empreendedora =)

Com amor, Raquel.