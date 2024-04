FreePik Como apostar nos memes para aumentar o conhecimento da sua marca?





Impossível passar pelas redes sociais hoje em dia e não ser impactado pelo meme ou uma "trend" do momento. Uma pesquisa realizada pela MField, empresa de conteúdo e influenciadores, aponta que mais de 73% das pessoas consomem memes diariamente. Ou seja, o recurso deixou de ser "modinha" para se tornar um padrão de comunicação.

Impossível esquecer a imagem animada do ator John Travolta com dúvida em uma cena do filme "Pulp Fiction", ou alguma frase usada por um ex-participante de algum reality show ou até mesmo a música "Cheias de Mania", da banda Raça Negra, que já embalou diversas conteúdos digitais, inclusive uma peça publicitária de uma marca de chocolate.





Com esses exemplos, entendemos que memes são conteúdos digitais, como áudios, imagens, frases ou vídeos, de cunho cômico e que se espalham rapidamente pelas redes sociais, ao qual também chamamos de "virais".

Marcas consolidadas, como Decolar, Netflix, Samsung e Santander, utilizaram-se do recurso para impulsionar sua performance nas mídias sociais. E, mais recentemente, diversos pequenos empreendimentos comerciais têm-se usado do mesmo artifício para "bombarem" entre os internautas em diferentes canais.

Adotar os memes como estratégia de conteúdo pode ser interessante para aumentar o conhecimento de uma marca ou produto, ganhar novos seguidores e melhorar o engajamento nas redes sociais.

Só que, antes de criar um conteúdo com base em um meme, é importante considerar alguns pontos:

• Todo mundo pode usar?



Antes de utilizar os memes em sua comunicação, é imprescindível estudar se esse recurso está alinhado com a imagem que a sua marca passa aos seguidores e se esse conteúdo irá dialogar com o seu público.

É muito importante saber quem é o seu público-alvo e como ela se comporta nas redes sociais, inclusive com os memes.

Se a sua empresa é mais séria ou o seu cliente é mais cauteloso, talvez os memes não sejam a melhor ferramenta para se comunicar nas redes sociais.

• Por que usar memes?



Os memes possibilitam os consumidores de se conectar de forma emocional e informal com as empresas, o que torna a conexão entre os dois lados mais forte e durável.

Recentemente um aplicativo de ensino de idiomas tornou-se a sensação entre os internautas ao filmar o seu mascote em diversas situações engraçadas (algumas até polêmicas) e responder descontraidamente aos comentários dos seguidores nas redes sociais.

Em pouco tempo, a nova forma de comunicar da empresa aumentou a identificação da marca pelo público e, inclusive, tornou-se um dos pilares estratégicos de comunicação da empresa no Brasil.

• Fique atento às "trends"



Diferente das mídias tradicionais, as digitais não seguem uma ordem cronológica muito fixa, sobretudo quando o assunto são os memes.

As redes podem resgatar uma situação engraçada de uma reportagem jornalística dos anos 90 como uma cena de um filme dos anos 70, assim como uma música recém-lançada por um grande artista.

O importante é ficar atento ao que tem sido publicado nas diferentes redes sociais e buscar ideias que sirvam para o seu negócio.

• Evite a polêmica



Assim como há memes e trends engraçadas, há diversas outras controvérsias e polêmicas, o que pode ocasionar em mais problemas que benefícios a sua marca.

Por isso, evite criar conteúdos que possam ser interpretados de maneira errônea pela sua audiência ou que gerem desconforto a outras pessoas de fora do seu nicho de mercado.

É muito importante garantir que, apesar da descontração do recurso, o conteúdo criado reflita os valores éticos e morais da empresa.

• Seja rápido



Outra dica: fiquem atentos ao timing .

Um dos pontos mais importantes para o ambiente digital é a velocidade com a qual as coisas acontecem. Os memes surgem rapidamente, quase que na mesma velocidade em que eles desaparecem.

Por isso é essencial analisar rapidamente se o viral do momento se adequa à comunicação da sua empresa. Se a resposta for positiva, corra para fazê-lo e postar nas redes.

Quanto mais ágil for, melhor será para o seu conteúdo gerar o engajamento correto.

• Abuse da criatividade



Feito o estudo que mostra que a sua empresa está preparada e pronta para embarcar na jornada dos memes, abuse da criatividade.

Quanto mais engraçado for o seu conteúdo, com o planejamento adequado e a execução correta, mais chances de viralizar.

Aproveite as dicas para surfar nas ondas dos memes e melhorar a performance das suas redes sociais.

Com amor, Raquel.