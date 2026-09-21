Pé de Milha/Imagem editada com IA Parceria Esfera e Latam permite incrementar acúmulo de pontos ao comprar passagem

Uma passagem aérea pode gerar pontos e milhas por até três caminhos diferentes. A nova parceria entre a Esfera, programa de recompensas do Santander, e a Latam é um exemplo de como combinar essas fontes para aumentar o acúmulo em uma mesma compra.

Ao comprar a passagem pelo site da Esfera, o cliente pode acumular 1 ponto a cada R$ 2 gastos na Latam. A mesma viagem também pode gerar milhas no Latam Pass, de acordo com as regras do voo e da tarifa adquirida.

Há ainda uma terceira frente: o cartão de crédito usado para pagar a passagem. Dependendo do cartão e do programa ao qual os pontos pertencem, essa pontuação pode ser transferida posteriormente para a Latam em campanhas com bônus.

Assim, uma passagem de R$ 2.000, por exemplo, pode gerar 1.000 pontos Esfera, além das milhas referentes ao voo e dos pontos acumulados no cartão. Se houver uma promoção de transferência bonificada no momento adequado, a pontuação do cartão ainda pode se transformar em uma quantidade maior de milhas.

As três fontes são independentes. A compra pela plataforma gera pontos Esfera, o voo gera milhas no programa da companhia e o pagamento gera pontos no cartão. A combinação permite extrair mais valor de uma despesa que o consumidor já faria.

Viagens são uma excelente forma de juntar pontos

Uma viagem concentra uma série de despesas que podem gerar pontos em diferentes programas. Livelo, Esfera, Latam Pass, Smiles e Azul Fidelidade permitem acumular pontos ou milhas em serviços como reservas de hotéis, aluguel de carros e contratação de seguro-viagem.

A estratégia é semelhante à da passagem aérea: a compra feita por meio de uma parceria pode gerar pontos no programa, enquanto o cartão de crédito usado no pagamento também pode acumular. Dependendo do programa de origem, essa pontuação ainda pode ser transferida para uma companhia aérea em campanhas com bônus.

Isso significa que uma mesma reserva de hotel, por exemplo, pode gerar pontos pela plataforma utilizada para fazer a compra e também pelo cartão. O mesmo princípio vale para outras despesas da viagem, como transporte e seguro.

Por isso, escolher onde reservar e qual cartão utilizar faz parte da estratégia de acúmulo. A ideia é aproveitar despesas que já seriam realizadas para criar mais de uma fonte de pontos, sem necessariamente aumentar o custo da viagem.

Como fazer

O primeiro passo é pesquisar, nos programas de fidelidade em que você tem cadastro, quais parceiros oferecem pontuação para a compra que pretende fazer. Compare a quantidade de pontos, eventuais campanhas promocionais, regras de pagamento e prazo para o crédito.

Depois, verifique se a compra pode ser feita por meio de mais de um programa ou plataforma. Uma passagem, por exemplo, pode oferecer pontos Esfera pela compra, milhas no Latam Pass pelo voo e pontos no cartão utilizado para o pagamento.

O cartão também deve entrar na conta. Dê preferência a uma opção com boa taxa de acúmulo e que permita transferir os pontos para os principais programas de companhias aéreas. Assim, você pode acumular primeiro no cartão e esperar uma campanha de transferência bonificada para enviar a pontuação ao programa que pretende usar.

Antes de comprar, compare as três etapas: onde fazer a reserva, qual programa vai pontuar a compra e qual cartão será usado para pagar. Essa checagem pode aumentar a quantidade de pontos gerada por uma despesa que você já faria.