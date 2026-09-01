Imagem editada com IA Esfera é uma das principais plataformas para quem deseja acumular pontos

A Esfera, ecossistema de fidelidade do Santander, registrou mais de R$ 1,5 bilhão em economia para seus clientes nos últimos 12 meses com a utilização de pontos. No mesmo período, o volume de pontos acumulados cresceu 266% em relação aos 12 meses anteriores. Os dados foram divulgados em primeira à coluna nesta terça-feira (1º).

O crescimento acompanha a expansão da Esfera, que atualmente reúne 11 milhões de clientes, mais de 250 marcas parceiras e mais de 100 mil produtos e serviços. A plataforma permite acumular e utilizar pontos em categorias como viagens, eletrônicos, gastronomia, experiências, beleza e saúde, casa e decoração.

O Santander não detalhou como calculou o valor de R$ 1,5 bilhão atribuído à economia dos clientes. A cifra, portanto, representa uma métrica divulgada pela própria instituição e reúne o valor associado aos diferentes usos dos pontos no período.

Campanha reúne ofertas ao longo de setembro

Os dados fazem parte do anúncio do Mês do Cliente da Esfera, campanha que será realizada de 1º a 30 de setembro. A iniciativa terá ofertas para acumular e utilizar pontos, além de ações de transferência para programas parceiros.

A campanha foi dividida em três frentes. Em “Juntar Mais”, haverá oportunidades de acúmulo acelerado em lojas parceiras, condições para compra de pontos e ofertas relacionadas ao Clube Esfera. “Usar Melhor” terá condições especiais para resgate de produtos selecionados, enquanto “Ir Mais Longe” concentrará ações de transferência bonificada para programas parceiros, com foco em passagens e hospedagens.

“Queremos que os clientes percebam que os pontos podem gerar benefícios concretos no dia a dia, independentemente do perfil de consumo ou da quantidade acumulada. Durante setembro, vamos apresentar diferentes oportunidades para que eles descubram novas formas de juntar e utilizar seus pontos, aproveitando melhor tudo o que o ecossistema da Esfera oferece”, afirma a Sr. Head de Loyalty & Esfera do Santander Brasil, Marcela Ulian.

As ofertas serão divulgadas ao longo do mês nos canais oficiais da Esfera e do Santander.

A Esfera se tornou uma das principais plataformas para quem busca acumular pontos no Brasil porque amplia as formas de geração de saldo para além do cartão de crédito. Clientes Santander com cartões elegíveis acumulam pontos diretamente no programa, mas ele também é aberto a quem não é correntista do banco, que pode pontuar pelas compras realizadas nas lojas parceiras.

Essa frente — que chamamos de compras bonificadas — ganhou importância porque permite acumular pontos sobre gastos que já seriam feitos no dia a dia e, em determinadas campanhas, multiplicar significativamente o retorno.

O programa reúne ainda parceiros aéreos relevantes, com destaque para a Iberia Club: a conversão padrão é de 2 pontos Esfera para 1 Avios, uma relação bastante competitiva para quem busca acumular a moeda usada pela Iberia e por outras companhias do ecossistema Avios, como British Airways e Qatar Airways. Em campanhas promocionais, a Esfera ainda oferece bônus sobre essas transferências, aumentando o poder de conversão.