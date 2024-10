FreePik Um ambiente de trabalho positivo e colaborativo é fundamental para o sucesso de qualquer organização





“Os líderes precisam evoluir, deixando de ser gestores que buscam melhorias incrementais para se tornarem visionários com a coragem de elaborar um propósito vibrante e de imaginar e buscar o futuro com ousadia” (McKinsey & Company)

A busca por líderes capazes de inspirar, motivar e conduzir equipes rumo ao sucesso é uma constante no mundo corporativo. Nesse contexto, o desenvolvimento de lideranças e o endomarketing surgem como ferramentas poderosas para construir organizações mais fortes e engajadoras. Ao explorar a relação entre esses dois conceitos, podemos compreender como é possível criar um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo, onde os líderes se tornam verdadeiros agentes de transformação.

De acordo com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE), esse é o maior desafio da Comunicação Interna nas empresas, independentemente do tamanho da organização. O relatório de Tendências em Comunicação Interna para 2023 ainda constatou que nas empresas de até 1.000 colaboradores e de 1.001 a 5.000 colaboradores, engajar as lideranças como comunicadores é considerado o maior desafio da Comunicação Interna. Já nas empresas de mais de 5.000 colaboradores, engajar líderes como comunicadores é o segundo maior desafio da área, ficando atrás apenas do gerenciamento de excesso de informações.

Ao todo, 88% dos CEO valorizam muito a CI nas empresas; 62% das empresas possuem reuniões ou lives dos CEOs com os times e 79% realizam reuniões periódicas sobre objetivos e resultados.

O desenvolvimento de lideranças é um processo contínuo que busca aprimorar as habilidades e competências dos líderes, preparando-os para enfrentar os desafios do mercado e alcançar os objetivos organizacionais. Líderes eficazes são capazes de inspirar suas equipes, tomar decisões estratégicas, resolver conflitos e promover um ambiente de trabalho positivo.

A relação entre desenvolvimento de lideranças e endomarketing é intrínseca e fundamental para o sucesso organizacional. Ao investir no desenvolvimento de seus líderes, as empresas estão, indiretamente, investindo em seu maior ativo: as pessoas.

O endomarketing proporciona ferramentas para que os líderes se comuniquem de forma clara e objetiva com seus colaboradores, transmitindo a visão da empresa e os objetivos estratégicos. Ao construir uma cultura organizacional sólida, o endomarketing cria um ambiente onde os líderes podem inspirar e engajar seus colaboradores, fortalecendo o senso de pertencimento e a motivação.

Como o desenvolvimento de lideranças pode impulsionar o endomarketing?

A comunicação segmentada, quando direcionada às lideranças, torna-se um dos pilares mais importantes do endomarketing. Ao personalizar as mensagens e canais de comunicação, as empresas conseguem engajar de forma mais eficaz seus líderes, alinhando-os aos objetivos estratégicos e fortalecendo a cultura organizacional.

Líderes engajados com os objetivos da empresa são capazes de transmitir a importância do endomarketing para os colaboradores, incentivando a participação em programas e iniciativas. Além disso, são capazes de comunicar de forma clara e persuasiva a importância do endomarketing para a organização, tornando-o uma prática mais difundida e valorizada.

Quando os líderes estão engajados e motivados, eles são capazes de transmitir o DNA organizacional para seus colaboradores, aumentando o nível de engajamento e a produtividade da equipe.

O desenvolvimento de lideranças e o endomarketing contribuem para a construção de um clima organizacional mais saudável e produtivo. Colaboradores satisfeitos e engajados tendem a permanecer por mais tempo na empresa, reduzindo os custos com recrutamento e seleção.





Líderes com uma visão holística compreendem como suas ações impactam os diferentes departamentos e níveis da organização. Isso permite tomar decisões mais estratégicas e alinhadas com os objetivos a longo prazo. Ao enxergar a organização como um sistema interconectado, por meio de ações de endomarketing orquestradas, os líderes são capazes de identificar oportunidades e desafios de forma mais ampla, promovendo a colaboração entre as diferentes áreas.

Programa de Desenvolvimento de Liderança no Grupo Santa

O Grupo Santa é uma das maiores e mais importantes redes hospitalares privadas do Brasil, com forte presença na região Centro-Oeste. Atua em diversos estados, oferecendo uma ampla gama de serviços de saúde de alta complexidade. Para gerir tamanha missão, o Grupo estruturou um programa exclusivo para desenvolver suas lideranças.

O Programa envolve todos os níveis de liderança do Grupo, e tem como produto final um PDI – Plano de Desenvolvimento Individual, que é trabalhado continuamente, com o acompanhamento da área de Gente e Gestão, um dos núcleos da Diretoria de Pessoas.

“Empresas com lideranças robustas têm muito mais chance de superar as metas financeiras, tornar o ambiente de trabalho mais saudável e reduzir a rotatividade de pessoal”, relata Carla Antunes, Diretora de Pessoas do Grupo Santa.

O desenvolvimento de lideranças e o endomarketing são duas ferramentas poderosas que, quando utilizadas em conjunto, podem transformar as organizações. Ao investir no desenvolvimento de seus líderes e em ações de endomarketing, as empresas estão construindo um futuro sustentável, com colaboradores mais engajados e motivados a alcançar resultados excepcionais.