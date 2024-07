FreePik Comunicação interna no chão de fábrica e a experiência dos operários





O dia de um operário na fábrica começa cedo, geralmente antes do amanhecer. Com um café rápido e roupas adequadas de segurança em mãos, ele se dirige à fábrica, pronto para mais um dia de trabalho. Ao chegar, realiza os procedimentos de registro e recebe as instruções e ordens de serviço para o dia. E, neste contexto, em muitos casos, a experiência do colaborador acaba sendo negligenciada. É vista como um mero detalhe ou responsabilidade exclusiva da gerência. O ruído da maquinaria, a rotatividade de funcionários podem dificultar a comunicação clara e concisa. Longe do acesso aos computadores, a comunicação torna-se um desafio ainda maior com esse público.

Os operários de chão de fábrica são a força motriz por trás da produção industrial. Sua dedicação, habilidade e trabalho árduo garantem o funcionamento das linhas de produção e o sucesso das empresas. No entanto, manter a motivação dessa equipe essencial pode ser um desafio. Segundo a PwC, 72% dos CEOs brasileiros reconhecem a importância da comunicação interna para o sucesso do negócio, mas apenas 30% estão satisfeitos com a efetividade da comunicação em suas empresas.

A pergunta que fica é: será possível alinhar a visão dos executivos em escritórios com aqueles que estão lá na ponta da operação?

Para responder essa questão - nada simples - precisamos entender que a comunicação interna nas organizações vai muito além de simplesmente informar. Ela deve ser utilizada para motivar e empoderar os funcionários, criando um ambiente de trabalho positivo e engajador. E isso em todos os níveis de interação daquela organização com o colaborador. Desde o momento que ele entra na empresa até a hora do desligamento.

Isso se traduz em maior produtividade, menor rotatividade de pessoal e um clima organizacional mais saudável. A comunicação interna eficaz também ajuda a quebrar barreiras entre diferentes departamentos e níveis hierárquicos, promovendo a colaboração e o trabalho em equipe. Isso fortalece os laços entre os funcionários, criando um senso de comunidade e pertencimento. A comunicação interna se torna mais personalizada, utilizando dados e insights para atender às necessidades e interesses específicos de cada colaborador.

O NOZ é uma plataforma que conecta colaboradores e empresas em um espaço interativo, promovendo o engajamento e o relacionamento por meio de conteúdos direcionados, treinamentos e um sistema de recompensas baseado na gamificação de várias frentes da plataforma. O app também conta com um arsenal de ferramentas para o colaborador como o calendário de eventos, formulários, galeria de arquivos, links úteis e mural de aniversariantes, tudo isso com o intuito de aproximar as diferentes áreas da empresa, inclusive públicos operacionais, oferecendo uma experiência completa na palma da mão com foco na comunicação interna.

Digitalizar e adaptar

Entre os cases de sucesso está de uma mineradora que possuía jornal mural, informativos, panfletos e mensagem instantânea como os principais meios de comunicação interna. Muitos empregados operavam em campo, não tinham acesso imediato às informações presentes nos escritórios e, para mudar esse cenário, a empresa contou com o NOZ para digitalizar a sua comunicação interna.

Segundo a Gartner, 86% das empresas brasileiras já utilizam canais digitais para comunicação interna, e de acordo com o Sebrae, empresas que investem em comunicação digital apresentam um aumento de 25% na produtividade e uma redução de 20% nos custos com comunicação tradicional.

Atualmente com mais de 1.700 usuários ativos, a empresa leva, diariamente, informações aos colaboradores por meio de um design responsivo para computadores, tablets e celulares. Ao visualizar, curtir ou comentar alguma publicação, o colaborador ganha moedas virtuais e pode trocar por brindes na loja.

O programa é um sucesso, o aumento anual do engajamento é de 29% e os resgates de produtos na loja foram 8x maior em 2023. Além disso, a mineradora conquistou um prêmio em 2022, por colocar em prática a transformação digital na comunicação corporativa com o NOZ.





Para superar esses desafios, é necessário priorizar os canais de comunicação mais estratégicos e antes de mais nada: estudar o comportamento de cada público. Identificar o que impulsiona o engajamento e a produtividade dos operários, e quais aspectos os desanimam, permite direcionar ações estratégicas para aumentar a satisfação no trabalho.

Hoje, milhares de empresas pelo Brasil inteiro podem contar com um mapeamento de perfil comportamental chamado profiler, da Sólides Tecnologia. Observar o comportamento dos operários no ambiente de trabalho, de forma ética e sigilosa, permite identificar padrões e tendências que podem passar despercebidos em pesquisas ou entrevistas e desenhar as estratégias de comunicação interna mais assertivas. O Profiler é única ferramenta de mapeamento comportamental com Inteligência Comportamental, com metodologia própria desenvolvida baseada no DISC e em outras 7 teorias clássicas de comportamento humano, que considera as particularidades dos indivíduos e seus perfis comportamentais.

Ao reconhecer a importância estratégica do público interno, composto pelos operários, técnicos e demais profissionais que atuam na linha de frente, as organizações podem colher frutos valiosos e fortalecer ainda mais toda a experiência do colaborador independente de estar no escritório ou em campo.