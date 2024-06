FreePik Endomarketing e compliance se entrelaçam como peças essenciais para o sucesso de uma organização





Você já observou algum tipo de avião ou foguete no céu? Ao analisar essa máquina gigante é impossível não pensar na complexidade que envolve colocá-la para voar e na enorme variedade de materiais, cada um com propriedades específicas para atender às demandas de cada componente em sua estrutura. Para que ela opere com eficiência e alcance seus objetivos, cada peça precisa trabalhar em harmonia, cada manual de instrução deve ser seguido com muito critério, pois um erro pode ser fatal. Da mesma forma, endomarketing e compliance se entrelaçam como peças essenciais para o sucesso de uma organização.

No caso das empresas, os danos por falta de alinhamento mostram como consequência desvios éticos, assédio moral e riscos à saúde mental e física dos colaboradores. A realidade de denúncias no ambiente corporativo é cada vez maior no Brasil. De acordo com dados do Sistema Fala.BR, da Controladoria-Geral da União (CGU), somente em 2022 foram registradas 1.508.833 manifestações de ouvidoria no Brasil. Desse total, 1.429.013 (95,2%) foram registradas por cidadãos e 79.820 (4,8%) por servidores públicos.O setor privado também vem investindo cada vez mais na ouvidoria.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Ouvidores (ABO), em 2022, 90% das empresas brasileiras contam com ouvidoria. Desse total, 70% são empresas de grande porte, 20% são empresas de médio porte e 10% são empresas de pequeno porte.

Equipe especializada e monitoramento constante

Uma ouvidoria deve ser composta por uma equipe especializada de ouvidores que são responsáveis por receber, analisar e investigar os relatos. A equipe é composta por profissionais com experiência e qualificação na área de ouvidoria, que estão comprometidos em garantir que todos os relatos sejam recebidos e tratados de forma justa e objetiva

A gestão de conflitos é um processo que visa resolver os conflitos de forma eficaz e construtiva. A comunicação organizacional é uma ferramenta essencial para casos complexos. A abordagem proativa ao endomarketing é fundamental para fortalecer a cultura de conformidade em toda a organização. Por meio de iniciativas de comunicação interna e engajamento dos funcionários, é essencial o cumprimento de políticas e regulamentos. E para que isso aconteça é essencial um programa de compliance bem estruturado.

Um programa de compliance estabelece mecanismos para que uma organização e seus colaboradores sigam padrões éticos elevados. No ambiente corporativo, o compliance significa estar em conformidade com normas legais, políticas internas e diretrizes externas, promovendo um comportamento alinhado com os valores da empresa e a legislação vigente. As diretrizes e estruturas que sustentam um programa eficaz são fundamentais para o sucesso e integridade da empresa. O seu principal objetivo é garantir que todos na organização sigam as leis e padrões éticos estabelecidos.

As empresas brasileiras estão cada vez mais investindo na ouvidoria como uma ferramenta de gestão. O programa de ouvidoria da Áliant - Ética e Compliance, uma das principais empresas de implementação de ouvidoria hoje no Brasil, é um canal de comunicação que permite que os colaboradores, clientes e fornecedores possam registrar reclamações, sugestões e elogios.

Ao longo das últimas décadas, o time de especialistas da Áliant vem implantando canais de denúncias, aplicando testes de integridade e simplificando a tomada de decisões estratégicas através de análises, diligências e informações confiáveis e precisas. Já foram mais de 3000 empresas impactadas. As plataformas e serviços permitem que empresas desenvolvam sua cultura ética, atendam às necessidades ESG e encontrem opções flexíveis e sob medida para cada tipo de negócio.

A plataforma permite que colaboradores, clientes e fornecedores registrem reclamações, sugestões e elogios de forma rápida e fácil. A Aliant oferece um número de telefone dedicado à ouvidoria, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e endereço de e-mail dedicado à ouvidoria, para que os colaboradores, clientes e fornecedores possam registrar relatos por escrito. O acompanhamento recorrente de um sistema relatórios e indicadores que permitem às empresas acompanhar o desempenho da ouvidoria.

Na cultura da Áliant são feitas campanhas de conscientização interna, criativas e informativas, a respeito das políticas internas da empresa. Além disso, treinamentos regulares e especializados sobre questões de compliance, engajando o colaborador com a cultura organizacional. “Reforçamos sempre a comunicação transparente e aberta entre todos os níveis hierárquicos da organização, incluindo eventos que incentivam a sociabilidade entre pessoas que não são colegas da mesma área”, relata o diretor-executivo, Maurício Fiss.

A empresa busca reconhecer e incentivar os colaboradores que estão comprometidos com um ambiente de trabalho ético e responsável e, enfim, integramos esses valores em nossos eventos corporativos, reuniões de equipe, celebrações e conferências. Essa sinergia entre endomarketing e compliance não apenas promove um ambiente de trabalho positivo, mas também solidifica nossa reputação como líderes comprometidos com a integridade e a responsabilidade corporativa, para que a organização esteja com as “peças corretas”, manual em dia e consiga “levantar voos” cada vez melhores.