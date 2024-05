(Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) Marca do empregador e inclusão social: um recorte da realidade dos PCDs





Imagine uma empresa como uma bela borboleta, pronta para desabrochar suas asas e conquistar o céu. Seus talentos, diversos como as cores das asas, representam a força motriz do sucesso. Mas para voar alto, a borboleta precisa de um impulso inicial, de um vento favorável. Cada borboleta é um colaborador, com suas características e particularidades e é justamente nessas características singulares que elas conseguem se destacar em meio a tantas outras.

A marca do empregador que abraça a inclusão é a marca de uma empresa que voa alto, impulsionada pelo vento da mudança e da transformação social

Ao analisar o cenário do Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas no Brasil, o que representa 8,9% da população total, segundo o IBGE. Barreiras na acessibilidade física, de transporte, comunicação e informação, além da falta de oportunidades de trabalho e educação. Como essas pessoas estão conseguindo desenvolver o seu trabalho? A experiência do colaborador também é pensada para a realidade delas?

Definir diretrizes claras para a contratação, retenção e desenvolvimento de pessoas com deficiência, garantindo a igualdade de oportunidades para todos, além de capacitar os colaboradores sobre os desafios e as oportunidades da inclusão, promovendo o respeito à diversidade e a quebra de preconceitos são passos essenciais para o olhar integrado para toda a jornada do colaborador.

Petrobras e o destaque na atração de PcDs

A Petrobras, oficialmente Petróleo Brasileiro S.A., é uma empresa estatal brasileira de capital abertolíder na exploração, produção, refino, transporte e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados. Atua em todo o Brasil e em diversos países da América Latina, África e Europa.

Entre os principais valores da gigante, está a priorização da segurança das pessoas, do meio ambiente e das instalações, além de contribuir para o desenvolvimento social do país, com foco na educação, saúde e cultura.

A inovação está no DNA da empresa, entretanto, a inovação na Petrobras não se limita apenas à tecnologia. A empresa também busca inovar em seus processos de gestão, modelos de negócio e cultura organizacional, para se tornar mais ágil, eficiente e competitiva.

Compromissada com a Inclusão e Diversidade, a Petrobras investiu em ações para atrair mais pessoas com deficiência (PcD) e mulheres nos últimos processos seletivos públicos. Por meio de peças de comunicação direcionadas para esse público e contratação de plataformas de vagas exclusivas para PcDs, a Petrobras aumentou o número de candidaturas desses públicos: houve um crescimento de 244% na contratação de PcDs.

A responsável pela conquista, a gestora Tiana Ellwanger, relata que a empresa também repensou aspectos dos editais dos concursos voltado para pessoas com deficiência, como reserva de 20% das vagas para PcD, a ampliação das cidades de prova, aumento da validade do laudo médico e acesso às tecnologias assistivas.

As tecnologias assistivas (TA) são ferramentas que visam promover a inclusão e a autonomia de pessoas com deficiência, permitindo que elas participem plenamente da vida social, educacional e profissional. Essas tecnologias podem ser simples, como lupas e bengalas, ou complexas, como softwares de leitura de tela e exoesqueletos robóticos.

Leitores de tela, por exemplo, convertem o conteúdo da tela em fala sintetizada, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão acessem computadores, smartphones e outros dispositivos digitais. Já os softwares de transcrição de voz em texto convertem a fala em texto em tempo real, permitindo que pessoas com deficiência auditiva se comuniquem com pessoas que não usam a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Sistemas de indução magnética transmitem o som diretamente para o aparelho auditivo ou implante coclear, proporcionando melhor qualidade de som em ambientes com sistema de indução instalado, como teatros, cinemas e salas de aula. Teclados e mouses adaptados possuem recursos específicos que facilitam a digitação e o uso do mouse para pessoas com deficiência física. Tantas tecnologias e recursos são evidências de novos caminhos para que as pessoas com deficiência possam desenvolver seu trabalho cada vez melhor.

Uma construção diária

A empresa que se destaca pela inclusão demonstra seu compromisso com a responsabilidade social e com os valores humanos, conquistando a admiração e a fidelidade de clientes, parceiros e da comunidade em geral.

A inclusão de pessoas com deficiência é um direito humano fundamental e um compromisso de toda a sociedade. A inclusão de pessoas com deficiência transcende a mera questão legal, configurando-se como um direito humano fundamental e uma responsabilidade social de toda a sociedade.

Garantir a plena participação das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida é essencial para construir um mundo mais justo, equitativo e diverso. A inclusão não é uma tarefa pontual e isolada, mas sim um processo contínuo que exige compromisso, investimento e dedicação de todos

Ao contratar pessoas com deficiência, a empresa não apenas cumpre sua responsabilidade social, mas também investe em um futuro mais próspero e sustentável. É como se a borboleta encontrasse o vento que a impulsiona para voar mais alto, expandindo seus horizontes e alcançando novos patamares de sucesso.