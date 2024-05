Cláudia Garcia

Jornalista com foco Empresarial e Institucional, Pós-Graduada em Gestão da Comunicação nas Organizações, Mestre em Marketing Digital pela Universidad Isabel I, Espanha. Certificada em práticas de ESG pela Brisot. Construiu mais de uma década de carreira principalmente em empresas e órgãos públicos de grande porte (Montreal Viagens, TSE, Bancorbrás, Ministério da Agricultura, Banco Pan, Escola Nacional de Administração Pública, entre outros). Criadora e líder do primeiro curso de pós-graduação em Gestão do Endomarketing e Employer Branding do Brasil, pela Faculdade Unyleya. Autora do livro Comunicação Organizacional na Era Tech pela editora Freitas Bastos. Hoje é professora de Endomarketing para Liderança Estratégia no MBA da Sólides e treinadora in company. Assumiu como vice-presidente de pesquisas da ABRH-DF e diretora de Comunicação Integrada da AAPSAA (trabalho voluntário). Mentora e consultoria de alta performance na Clau Garcia Comunicação Estratégica.