Voluntariado corporativo na cultura organizacional





Tendo em vista o impacto social que as práticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) causam nas comunidades (tanto interna quanto externas), o cuidado com os funcionários, se estendendo à sua família e comunidades, é essencial para cultivar e estruturar essa cultura corporativa de maneira genuína.

Neste contexto, o foco nas pessoas ganha uma dimensão ainda maior: significa trabalhar na melhora das condições trabalhistas junto aos colaboradores de forma contínua e sem deixar o olhar amplo para as comunidades e demais públicos de interesse relacionados ao negócio.

No que diz respeito aos colaboradores, isso se consegue facilitando condições de trabalho seguras e saudáveis, garantindo a liberdade de associação, a não discriminação nos processos de seleção de pessoal, valorizando a diversidade, ao não uso, de maneira direta ou indiretal, facilitando o acesso básico à saúde, educação e moradia de seus trabalhadores e famílias que, por qualquer motivo, não as têm ou vivem de maneira precária.





E quanto à comunidade, cada empresa comprometida com os Direitos Humanos, deve zelar trabalhando para proteger o modo de vida de comunidades locais. Entretanto, em meio aos desafios que o mundo do trabalho apresenta, fica cada vez mais complexo as empresas encontrarem formas de colocar o cuidado com o colaborador e com a comunidade na prática.

E é aí que o programa de voluntariado da ONG Vocação entra com a força da mentoria voluntária entre profissionais e jovens que precisam de uma orientação e amparo para começar sua jornada no mercado de trabalho. Mentoria é um processo de aprendizado e desenvolvimento profissional no qual um indivíduo mais experiente (o mentor) orienta e aconselha outro (o mentorado) em sua jornada profissional. É uma relação de confiança e troca de conhecimento, que visa auxiliar o mentorado a alcançar seus objetivos de carreira e a superar desafios.

Os benefícios do voluntariado corporativo são inúmeros, tanto para a empresa quanto para a sociedade: Fortalecimento da marca; engajamento dos colaboradores e melhora da reputação da marca do empregador. Em resumo, conectar os colaboradores em atividades voluntárias é uma excelente forma de fortalecer a cultura organizacional.

Os programas de voluntariado corporativo da Vocação oferecem percurso formativo e experiências com mentores voluntários de empresas parceiras a jovens de 15 a 24 anos. Têm por objetivo aperfeiçoar suas habilidades socioemocionais, orientar e auxiliar no desenvolvimento de seu plano de ação profissional, ampliar o conhecimento sobre o ambiente corporativo e expandir seu network.

A conexão do jovem com seu mentor é feita a partir de um alinhamento de preferências e expectativas. No decorrer do programa, o mentor demonstra na prática, vivências, aprendizados e dificuldades em suas trajetórias de vida e carreira; fornecendo aconselhamento profissional aos seus mentorados.

A empresa engaja seus funcionários ao passo que também promove políticas relacionadas ao ASG (Ambiental, Social e Governança), fidelizando consumidores e parceiros ao construir e modelar uma estratégia de branding que atrela diversidade à impacto e resultados.

A Vocação atua diretamente no combate das desigualdades sociais, por meio de educação e geração de oportunidades de trabalho e renda. Estão há 7 anos entre as “100 melhores ongs do Brasil” e já impactou mais de 500 mil vidas.

A prática de promover uma cultura de voluntariado corporativo fortalece a lealdade do cliente, que cada vez fica mais exigente quanto às empresas que escolhe para consumir. As empresas que se mostram respeitosas com as pessoas, comunidades, meio ambiente e sociedade em geral ganham uma reputação que permite maior sustentabilidade, reduzindo riscos e antecipando situações que a possam afetar, o que, por sua vez, leva a maior confiança.

Conheça mais em vocacao.org.br ou fale conosco .