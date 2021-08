Guilherme Dotto Primeiro Airbus A319 da ITAPEMIRIM é visto já com pintura completa

Nesta semana, o primeiro Airbus A319 da Itapemirim Transportes Aéreos, companhia aérea brasileira que completou no último dia 1º de agosto um mês de operações regulares, foi fotografado já com a identidade visual da empresa, composta pelo tradicional “amarelo Itapemirim”, no Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, capital da Indonésia.

O bimotor de número de série 3911, operava na Bangkok Airways, companhia aérea regional com sede em Bangkok, Tailândia, com a matrícula HS-PPA. No Brasil, a aeronave voará pela ITA como PS-JCP.

A companhia brasileira possui também mais duas matrículas reservadas para jatos A319, PS-GSP e PS-SIL, que possuem respectivamente 15,3 e 15,5 anos de idade. Atualmente, as duas aeronaves ainda estão nas cores da Hifly Malta, subsidiária da companhia aérea charter portuguesa HiFly.

