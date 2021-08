Fernanda Capelli Santander abre 100 vagas para trainee com salário de R$ 6.700

O Santander abriu nesta quarta-feira (25) 100 vagas para trainee, ou seja, para contratar pessoas recém-formadas de todo o Brasil. O salário é de R$ 6.700 e o programa inclui também intercâmbio para unidades do banco na América Latina



O começo do programa está previsto para janeiro de 2022, mas a admissão será em dezembro deste ano. Para se inscrever é preciso ter disponibilidade para viagens a trabalho e ter se formado entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021.

Além do salário, os trainees receberão vale alimentação, vale refeição, vale transporte, Gympass, previdência privada, auxílio creche e participação nos lucros.

“Buscamos diversidade no Santander. Queremos contar com jovens de várias regiões do país, pois isso permitirá o desenvolvimento de líderes com uma visão de mundo mais ampla, capazes de pensar em soluções que fujam do óbvio”, disse à revista exame a vice-presidente executiva de Recursos Humanos do Santander Brasil, Vanessa Lobato.