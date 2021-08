Brasil Econômico Live do Brasil Econômico desta quinta-feira (26) recebe André Braz, coordenador do IPC do FGV IBRE

O Brasil Econômico ao Vivo desta quinta-feira (22) vai receber André Braz, coordenador do IPC do FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), para debater os rumos da inflação e da taxa de juros em 2021.

O ministro da Economia Paulo Guedes tenta diminuir a crise, dizendo que a inflação "está dentro do jogo" e que o Banco Central vai cuidar "disso aí" , mas é só ir ao mercado ou posto de combustível para notar que alguma coisa não está certa.

O Relatório Focus, produzido por mais de 100 instituições financeiras prevê o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial no país, em 7,11% ao final de 2021, sendo que a meta estipulada pelo Banco Central para este ano é 3,75%, podendo variar entre 2,25% e 5,25%.

O Copom (Comitê de Política Monetária), braço do BC responsável pela Taxa básica de juros Selic, está nadando contra a maré e tenta fechar o ano dentro da faixa estipulada. Com isso em mente, o mercado financeiro já espera uma Selic de 7,5% ao fim de 2021.

A escalada dos juros e dos preços tem um perdedor: o consumidor. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que, em junho, as vendas do varejo no país, em volume, caíram 1,7% na comparação com maio. Uma retração inesperada em meio ao processo de reabertura da economia.

O convidado

Para ajudar a esclarecer a situação, o Brasil Econômico traz o economista André Braz, especialista em inflação para a live desta quinta.

Possui mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (1999) e Fundação Getulio Vargas (2011). Atualmente é coordenador do núcleo de preços ao consumidor do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em inflação.

Lives do Brasil Econômico

Semanalmente, a redação do Brasil Econômico entrevista algum especialista para aprofundar um tema relevante do noticiário econômico.