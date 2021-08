5ª parcela

A Caixa Econômica Federal libera, nesta quarta-feira (dia 25), mais uma leva de pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial 2021. Serão contemplados dois grupos: os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 6 e os trabalhadores nascidos em julho não participantes do programa social. O benefício voltou a ser pago na última sexta-feira (20)